شهرداری فیروزکوه از ایجاد محدودیت‌های ترافیکی و ممنوعیت پارک خودرو در مسیر خیابان اصلی بهارستان (جاده قدیم مازندران) از تاریخ ۷ شهریور، جهت اجرای طرح روکش آسفالت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع همشهریان محترم میرساند جهت اجرای طرح روکش آسفالت مسیر خیابان اصلی بهارستان (جاده قدیم مازندران)، دو طرف مسیر از فردا ۷ شهریورماه تا پایان پروژه دارای محدودیت ترافیکی و ممنوعیت پارک خودرو می‌باشد.

از شهروندان محترم درخواست می‌شود طی این مدت از پارک خودرو در مسیر اجرای پروژه خودداری کرده و همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.

از تداخلات ترافیکی به وجود آمده پوزش میطلبیم و از شکیبایی و همراهی شما در اجرای پروژه‌های شهری سپاسگزاریم.