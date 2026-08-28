فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با فریدون خیاطی مسن‌ترین عضو بازنشسته انتظامی استان با ۱۰۴ سال سن دیدار و از سال‌ها خدمت و تلاش صادقانه وی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی استان با حضور در منزل فریدون خیاطی مسن‌ترین عضو بازنشسته انتظامی استان با ۱۰۴ سال سن، گفت: اعضای وابسته سرمایه‌های ارزشمند مجموعه انتظامی هستند.

در این دیدار، سردار جمال سلمانی، ضمن قدردانی از سال‌ها خدمت و تلاش صادقانه این پیشکسوت انتظامی، اعضای وابسته را سرمایه‌های ارزشمند مجموعه انتظامی دانست و بر ضرورت حفظ ارتباط با آنان و بهره گیری از تجربیات گران بهایشان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش آفرینی کارکنان انتظامی در طول سال‌های گذشته اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون مجاهدت، ایثار و تلاش نسل‌هایی از کارکنان انتظامی است که عمر خود را در راه خدمت به مردم سپری کرده‌اند.

فریدون خیاطی؛ مسن‌ترین عضو بازنشسته انتظامی استان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور فرمانده انتظامی استان، به بیان خاطراتی از دوران خدمت خود پرداخت و بر تداوم مسیر خدمت رسانی صادقانه به مردم تأکید کرد.

در پایان این دیدار، از این پیشکسوت بازنشسته انتظامی به پاس سال‌ها خدمت و تلاش در عرصه نظم و امنیت تجلیل و قدردانی شد.