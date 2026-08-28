به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس اداره راه و شهرسازی هندیجان گفت: در راستای صیانت از اراضی ملی و دولتی، فرآیند اخذ و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ در این شهرستان با جدیت دنبال شده است.

احسان شعبانی افزود: در پنج ماه از ابتدای سال، ۶۴۳ فقره سند تک‌برگ برای اراضی دولتی هندیجان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده است.

وی اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) را یکی از اقدامات مؤثر در پیشگیری از زمین‌خواری و کاهش تعرض به اراضی ملی و دولتی عنوان کرد.

شعبانی گفت: افزایش ضریب حفاظت از اراضی، دسترسی دقیق به اطلاعات مالکیت و به‌روزرسانی نقشه‌ها از دیگر مزایای اجرای طرح حدنگاری است.

رئیس اداره راه و شهرسازی هندیجان تأکید کرد: این اداره با استفاده از همه ظرفیت‌ها، حفاظت و صیانت از اراضی ملی و اموال بیت‌المال را دنبال خواهد کرد.