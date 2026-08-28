۲۵ طرح آب، راه، مسکن، برق، فضای سبز و خدمات شهری به مناسبت هفته دولت ، با حضور معاون امور اقتصادی استانداری فارس در شهرستان خرم بید افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛این طرح‌ها با اعتباری افزون بر ۱۲ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی ساخت دو طرح نیز آغاز شد.

این طرح‌ها با اعتباری افزون بر ۱۲ هزار میلیارد ریال در حوزه‌های آب، راه، مسکن، برق، فضای سبز و خدمات شهری به بهره‌برداری رسید یا عملیات اجرایی ساخت آن آغاز شد.

این طرح‌ها شامل پارک و چمن شهرداری قادرآباد، چاه‌های فاضلاب مسکن مهر، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور شیراز-اصفهان، احداث نمازخانه بین‌راهی شهیدآباد، کارخانه فرآوری سنگ، تعریض ورودی صفاشهر، روشنایی معابر، پایگاه امداد و نجات جاده‌ای و مسکن خانه امید بود.

مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، در این مراسم با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در توسعه زیرساختی و اشتغال‌زایی، گفت: هفته دولت، فرصتی برای نمایش توانمندی‌های مدیریتی و خدمت‌رسانی به مردم است و در جهت بهبود معیشت و رفاه شهروندان خرم‌بید خواهد بود.

فرماندار خرم بید، نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: افتتاح این حجم از طرح‌ها در هفته دولت، حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی، تلاش شبانه‌روزی فرمانداری ودستگاه‌های اجرایی و همکاری تنگاتنگ با استانداری فارس، مجموعه شرکت‌های مشکات و مهر گستر و همکاری دکتر زارع نماینده مردم در مجلس است.

کیامرث همتی نفر، ادامه داد: این طرح‌ها نه تنها نشان از عزم جدی مجموعه مدیریت شهرستان خرم بید برای توسعه و آبادانی دارد، بلکه ثمره تعامل سازنده با دستگاه‌های استانی و ملی است.