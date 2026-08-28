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افتتاح هزاران طرح در هفته دولت

افتتاح هزاران میلیارد تومان طرح در هفته دولت در سراسر کشور، این طرح ها در زمینه های زیرساختی، خدماتی، ورزشی و عمرانی بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶- ۱۵:۳۹
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برچسب ها: افتتاح طرح ، هفته دولت ، طرح‌های عمرانی
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