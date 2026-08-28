\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0637\u0631\u062d \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0622\u0634\u0648\u0631\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06f6 \u0647\u0645\u062a\u06cc \u0628\u062e\u0634 \u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n