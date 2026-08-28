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امامان جمعه کردستان با تبریک هفته وحدت و ماه ربیعالاول، بر تقویت انسجام اسلامی و خدمت صادقانه مسئولان تأکید کردند و خواستار توجه جدیتر به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امامان جمعه استان کردستان، با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و ماه ربیعالاول، بر تقویت وحدت همدلی و انسجام میان مسلمانان تأکید کردند.
خطیبان جمعه استان برگزاری مراسم مولودیخوانی و گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) در مساجد و منازل مردم را نشانه ارادت و محبت مسلمانان به پیامبر رحمت و مهربانی دانستند.
آنان همچنین با تبریک هفته دولت از تلاش دولتمردان و مسئولان در خدمترسانی به مردم قدردانی و خدمت صادقانه را از مهمترین وظایف مسئولان برشمردند.
امامان جمعه استان بر ضرورت جدیت بیشتر مسئولان در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید و تصریح کردند، تأمین نیازهای عمومی و مشترک مردم باید در اولویت برنامههای کاری مسئولان قرار گیرد.
گرامیداشت هفته وقف و تأکید بر رعایت تقوای الهی نیز از دیگر محورهای خطبههای نماز جمعه در استان بود.