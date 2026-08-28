به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان از کسب ۱۱۹.۵ درصد تحقق در پویش ملی «جوانه‌های ۷۸» و قرار گرفتن این استان در جمع استان‌های برگزیده این طرح خبر داد.

سید عادل رهبریان گفت: پویش ملی «جوانه‌های ۷۸» با محوریت درختکاری و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، توسعه مشارکت اجتماعی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در میان جوانان و داوطلبان هلال‌احمر، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ در سراسر کشور اجرا شد.

وی ادامه داد: در این پویش ملی، بیش از ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار بذر و اصله نهال با مشارکت ۹۶ هزار نفر از جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور کاشته شد که این میزان مشارکت، بیانگر ظرفیت گسترده شبکه جوانان و داوطلبان هلال‌احمر در اجرای برنامه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه‌ وبویراحمد ادامه داد: جمعیت هلال‌احمر استان نیز با مشارکت فعال اعضای جوان و داوطلب خود، موفق به ثبت ۱۱۹.۵ درصد تحقق در پویش «جوانه‌های ۷۸» شد و به عنوان یکی از استان‌های برگزیده این برنامه در حوزه درختکاری معرفی شد.

رهبریان این موفقیت را حاصل تلاش و همراهی اعضای جوان، داوطلبان و مجموعه معاونت امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان دانست و گفت: حضور پررنگ جوانان در این پویش نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند آنان برای مشارکت در برنامه‌های ملی و فعالیت‌های داوطلبانه، به‌ویژه در حوزه حفاظت از محیط‌زیست است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ درختکاری و حفظ منابع طبیعی اظهار کرد: فعالیت‌های محیط‌زیستی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که با مشارکت مردم و به‌ویژه نسل جوان همراه شود و پویش «جوانه‌های ۷۸» نمونه‌ای موفق از تبدیل مشارکت داوطلبانه جوانان به یک اقدام ملموس و اثرگذار در طبیعت است.