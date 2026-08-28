درخشش جوانان کهگیلویهوبویراحمد در پویش ملی «جوانههای ۷۸»
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد از کسب ۱۱۹.۵ درصدی تحقق پویش ملی «جوانههای ۷۸» در استان خبر داد.
سید عادل رهبریان گفت: پویش ملی «جوانههای ۷۸» با محوریت درختکاری و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست، توسعه مشارکت اجتماعی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در میان جوانان و داوطلبان هلالاحمر، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ در سراسر کشور اجرا شد.
وی ادامه داد: در این پویش ملی، بیش از ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار بذر و اصله نهال با مشارکت ۹۶ هزار نفر از جوانان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر در سراسر کشور کاشته شد که این میزان مشارکت، بیانگر ظرفیت گسترده شبکه جوانان و داوطلبان هلالاحمر در اجرای برنامههای اجتماعی و محیطزیستی است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کهگیلویه وبویراحمد ادامه داد: جمعیت هلالاحمر استان نیز با مشارکت فعال اعضای جوان و داوطلب خود، موفق به ثبت ۱۱۹.۵ درصد تحقق در پویش «جوانههای ۷۸» شد و به عنوان یکی از استانهای برگزیده این برنامه در حوزه درختکاری معرفی شد.
رهبریان این موفقیت را حاصل تلاش و همراهی اعضای جوان، داوطلبان و مجموعه معاونت امور جوانان جمعیت هلالاحمر استان دانست و گفت: حضور پررنگ جوانان در این پویش نشاندهنده ظرفیت ارزشمند آنان برای مشارکت در برنامههای ملی و فعالیتهای داوطلبانه، بهویژه در حوزه حفاظت از محیطزیست است.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ درختکاری و حفظ منابع طبیعی اظهار کرد: فعالیتهای محیطزیستی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که با مشارکت مردم و بهویژه نسل جوان همراه شود و پویش «جوانههای ۷۸» نمونهای موفق از تبدیل مشارکت داوطلبانه جوانان به یک اقدام ملموس و اثرگذار در طبیعت است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کهگیلویه وبویراحمد خاطرنشان کرد: کسب این میزان تحقق در پویش ملی «جوانههای ۷۸» نشاندهنده انگیزه، توانمندی و مشارکت فعال جوانان و داوطلبان استان است و امیدواریم با استمرار چنین برنامههایی، زمینه حضور مؤثرتر جوانان در فعالیتهای اجتماعی و محیطزیستی بیش از پیش فراهم شود.