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نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با تأکید بر لزوم تحقق دستورات مقام معظم رهبری در حوزههای معیشت، مسکن و اشتغال، اتخاذ رویکردی جدی و مقتدرانه در مدیریت اقتصادی کشور و مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیتالله سیداحمد علمالهدی در خطبه نماز جمعه امروز ، ضمن تقدیر از مدیریت دولت در ۴۰ روز نخست جنگ و توسعه توانمندیهای رزمی کشور، بر ضرورت تمرکز دولت بر مطالبات رهبری در حوزه معیشت تأکید کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دغدغههای مقام معظم رهبری در زمینه مسکن و اشتغال، تصریح کرد: دولت باید با جدیت به مسئله فشار اجارهبها و تأمین مسکن بپردازد.
وی افزود: مدیریت بهینه منابع ریالی، ارزی و انرژی، کلید بهبود کیفیت زندگی مردم است و در این راستا، افزایش صادرات ، گامی مؤثر در تأمین منابع ارزی کشور بوده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با انتقاد از تورم و نوسانات ارزی، تأکید کرد: اقتدار مدیریتی که دولت در شرایط بحرانی جنگ به نمایش گذاشت، باید در حوزه اقتصاد نیز جاری شود تا از سودجوییها و فشار بر معیشت مردم جلوگیری گردد.
وی همچنین از مسئولان خواست تا در گفتوگوهای عمومی، از اظهار عجز و ناتوانی پرهیز کرده و با سنجیدگی در آثار کلام خود بر روحیه مردم و بهرهبرداریهای دشمن توجه کنند.
آیتالله علمالهدی در محور اجتماعی سخنان خود، مقابله با بیبندوباری و ناهنجاریهای اجتماعی را یک ضرورت امنیتی دانست و گفت: ترویج ناهنجاریها، ابزاری برای نفوذ دشمن و ضربه به باورهای مذهبی مردم است.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید با تمام توان، جلوی این جریانها را بگیرند تا از تبدیل شدن این آسیبها به ابزارهای ناآرامی در آینده جلوگیری شود.
امام جمعه مشهد همچنین با اشاره به لزوم بیان مطالبات در چارچوبهای قانونی، تجمعات رسمی را میدان مناسب مقاومت و بیان خواستهها دانست و هرگونه تحصن یا تشکیلاتی خارج از این چارچوب را در راستای اهداف دشمن برای القای فضای اختلافی ارزیابی کرد.
آیت الله علم الهدی در پایان با تأکید بر محوریت رهبری در مسیر حرکت ملت، خاطرنشان کرد: مردم ایران تنها به فرمان رهبر پایبند هستند و خواستههای رهبری از رئیسجمهور، عین مطالبات ملت از دولت است که نخستین گام آن، ایستادگی کامل در مقابل دشمن و مقابله با هرگونه نفوذ است.