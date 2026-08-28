معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از تصویب و ابلاغ ۸ طرح جامع شهری که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف بودند، خبر داد.

تصویب و ابلاغ ۸ طرح جامع شهری در خوزستان پس از سال‌ها وقفه

تصویب و ابلاغ ۸ طرح جامع شهری در خوزستان پس از سال‌ها وقفه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۸۲ جلسه کمیسیون ماده پنج و ۳۵ جلسه کارگروه امور زیربنایی در استان برگزار شده است.

شبنم کوچک‌پور افزود: در این مدت ۸ طرح جامع شهری پس از سال‌ها تعیین تکلیف، تصویب و ابلاغ و ۳ طرح تفصیلی شهری نیز تهیه و تصویب شده است.

وی ادامه داد: طرح تفصیلی ۸ منطقه شهر اهواز تهیه و بررسی شده و طرح تفصیلی ۲ منطقه نیز به تصویب کمیسیون ماده پنج رسیده است.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از آغاز مطالعات ۲ طرح تفصیلی ویژه شوشتر با رویکرد تاریخی و میراث فرهنگی و قرار گرفتن طرح حفاظت و احیای بافت تاریخی دزفول در دستور کار خبر داد.

کوچک‌پور همچنین گفت: در راستای نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، ۴۶۲ هکتار زمین به محدوده شهرها الحاق و ۳۴۸ هکتار نیز در کمیسیون ماده پنج تعیین و تغییر کاربری داده شده است.