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معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از تصویب و ابلاغ ۸ طرح جامع شهری که سالها در انتظار تعیین تکلیف بودند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۸۲ جلسه کمیسیون ماده پنج و ۳۵ جلسه کارگروه امور زیربنایی در استان برگزار شده است.
شبنم کوچکپور افزود: در این مدت ۸ طرح جامع شهری پس از سالها تعیین تکلیف، تصویب و ابلاغ و ۳ طرح تفصیلی شهری نیز تهیه و تصویب شده است.
وی ادامه داد: طرح تفصیلی ۸ منطقه شهر اهواز تهیه و بررسی شده و طرح تفصیلی ۲ منطقه نیز به تصویب کمیسیون ماده پنج رسیده است.
معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از آغاز مطالعات ۲ طرح تفصیلی ویژه شوشتر با رویکرد تاریخی و میراث فرهنگی و قرار گرفتن طرح حفاظت و احیای بافت تاریخی دزفول در دستور کار خبر داد.
کوچکپور همچنین گفت: در راستای نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، ۴۶۲ هکتار زمین به محدوده شهرها الحاق و ۳۴۸ هکتار نیز در کمیسیون ماده پنج تعیین و تغییر کاربری داده شده است.