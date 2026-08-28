پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت:همانگونه که دشمن در گذشته با بمباران و استفاده از جاسوسها تلاش کرد مقاومت ملت را بشکند، امروز نیز با تحریم حداکثری و فشار اقتصادی به دنبال تضعیف این مقاومت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان در خطبههای نماز جمعه در مصلای الغدیر بیان کرد: اگر کسی در برابر افراد نادان شکیبایی نکند، با مردم اخلاق نیکو نداشته باشد و از ورع، پرهیزگاری و تقوا فاصله بگیرد، نمیتواند مدعی باشد که رفتار او در مسیر خدا و پیامبر(ص)است.
وی با بیان اینکه شکیبایی، اخلاق نیکو و تقوا باید به یک سبک زندگی تبدیل شود، عنوان کرد: حاکمشدن این سبک زندگی در جامعه، امنیت و آرامش را به دنبال خواهد داشت.
امام جمعه خرم آباد با اشاره به ۸ شهریور، روز مبارزه با تروریسم و سالروز شهادت شهیدان محمدعلی رجایی و حجتالاسلام محمدجواد باهنر افزود: این دو شهید بزرگوار بهدست منافقان کوردل به شهادت رسیدند و امروز منافقین در نزد ملت ایران منفورترین انسانها هستند.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی ادامه داد: در هفته دولت به همت و پیگیری مسئولان شاهد افتتاح و کلنگزنی طرحهای متعددی در لرستان بودیم که از سوی مسئولان استانی اطلاعرسانی شد.
وی به سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به لرستان نیز اشاره کرد و افزود: در این سفر، وزیر به شهرهای مختلف سفر کرد و طرحهایی در حوزه فرهنگی و گردشگری افتتاح شد که میتواند آغاز یک حرکت ارزشمند باشد.
نماینده ولیفقیه در لرستان از اقدامات بسیج سازندگی سپاه در حوزههای مختلف قدردانی کرد و گفت: بسیج سازندگی در زمینه آبرسانی، مدرسهسازی، آبرسانی به مزارع، تکمیل پمپاژها، راههای روستایی و دهها اقدام ارزشمند دیگر فعالیت دارد که این اقدامات شایسته قدردانی ست.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به فعالیتهای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا در لرستان اضافه کرد: از این قرارگاه بهواسطه فعالیتهایی که در حوزه راههای ریلی و جادهای و احداث پلهای روگذر انجام میدهد، با وجود تنگناهای مادی، تشکر میکنم.
وی با اشاره به گزارش برخی نمایندگان لرستان درباره پیگیری مسائل حوزههای انتخابیه خود خاطرنشان کرد: برخی از این پیگیریها با کمک مدیران به نتیجه رسیده و برخی دیگر همچنان نیازمند تداوم و پیگیری است.
امام جمعه خرم آباد با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت گردشگری گفت: برای رسیدن به نقطه مطلوب و توسعه گردشگری بهعنوان یک صنعت درآمدزا، نیازمند تکمیل و تسریع در ساخت راههای ریلی و جادهای، ایجاد جادههای چندبانده، توسعه اماکن پذیرایی، تفریحی و تنظیم پروازهای هواپیما به مقصد لرستان از شهرهای مختلف کشور هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی گفت: باید برای برقراری برخی پروازهای خارجی به مقصد مرکز لرستان با جدیت و پیگیری موافقتهای لازم گرفته شود.
وی با تأکید بر نقش مجمع نمایندگان لرستان ادامه داد: همافزایی باید ابتدا میان خود نمایندگان شکل بگیرد و سپس مجمع نمایندگان با استاندار و مدیران برای پیگیری مسائل و رفع موانع همکاری کند.
نماینده ولیفقیه در لرستان بیان کرد: تجربه چندین دهه در استانهای دیگر نشان داده است هرجا نمایندگان مجلس یک استان در کنار یکدیگر بودند، همافزایی داشتند و مسائل را همراه با مدیران استانی پیگیری کردند، شاهد تحول در آن استان بودهایم.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی تأکید کرد: اگر همافزایی در لرستان شکل بگیرد و نمایندگان و مدیران با یکدیگر برای توسعه زیرساختها و استفاده از ظرفیتها تلاش کنند، میتوان امیدوار بود که این استان بهسمت تحول و توسعه پایدار حرکت کند.
وی با اشاره به اعلام سرمایهگذاری 77 هزار میلیارد تومانی در لرستان بیان کرد: استاندا بهصورت علنی اعلام کرده که 77 هزار میلیارد تومان در این استان سرمایهگذاری شده است و لازم است روابطعمومی دستگاههای اجرایی، سهم و میزان سرمایهگذاری انجامشده در هر دستگاه را بهصورت جزئی برای مردم اطلاعرسانی کنند.
امام جمعه خرم آباد گفت: رسانهها باید سرمایهگذاریها را بهصورت جزئی دریافت و به اطلاع مردم برسانند، زیرا اطلاعرسانی دقیق درباره اقدامات عمرانی، آبادانی و خدمات انجامشده میتواند در جامعه امیدآفرین باشد.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی تصریح کرد: در سالهای گذشته چنین حجم و سطحی از اقدامات عمرانی و خدماتی را شاهد نبودهایم و وقتی رقم 77 هزار میلیارد تومان برای سرمایهگذاری در اعلام میشود، شایسته است روابط عمومی دستگاهها وظیفه خود را در تبیین و تشریح جزئیات این اقدامات برای مردم بهدرستی انجام دهند.
وی با اشاره به حوادث نهم رمضان و دهم اسفند سال 1404 گفت: این روز برای ایران اسلامی و امت اسلامی روزی جانگداز و اندوهبار است و این اندوه برای همیشه در دل ملت باقی خواهد ماند، اما از همان روز ملت ایران و انقلاب اسلامی حیات جدیدی پیدا کردند و این واقعه آغازی برای حماسهآفرینی ملت ایران شد.
نماینده ولیفقیه در لرستان ادامه داد: ملت وفادار ایران با وجود مشکلات واقعی معیشتی و اقتصادی، آرمانهای انقلاب اسلامی را بر سر دست گرفت و اعلام کرد که به آرمانهای انقلاب و راه امامین انقلاب وفادار است.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی بیان کرد: ملت ایران هم آرمانهای خود را حفظ کرد و هم وارد مبارزه با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی شد، زیرا مردم ایران میدانند وطن، مادر است و هیچکس بهدلیل مشکلات معیشتی یا گلایه از برخی افراد، وطن خود را نمیفروشد.
وی با اشاره به روز مبارزه با استعمار انگلیس در 12 شهریور گفت: ملت ایران دشمنی آمریکا و انگلیس را بهخوبی به یاد دارد و روز مبارزه با استعمار انگلیس را گرامی میداریم.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به دفاع دوم و دفاع سوم یادآور شد: دشمن با تهاجم نظامی و بمبارانهای شدید تلاش کرد مردم را به خیابانها بکشاند و مقاومت آنان را در برابر نظام اسلامی بشکند، اما ملت ایران آرمانهای خود را بر سر دست گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به تجربه امتهای گذشته افزود: در امتهای پیشین پس از رحلت پیامبران و امامان، تفرقه ایجاد شد، اما ملت ایران در سال 1404 با شهادت امام شهید خود در میدان ایستاد، انسجام و وحدت را حفظ کرد و دشمن را ناکام گذاشت.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی خاطرنشان کرد: همانگونه که دشمن در گذشته با بمباران و استفاده از جاسوسها تلاش کرد مقاومت ملت را بشکند، امروز نیز با تحریم حداکثری و فشار اقتصادی به دنبال تضعیف این مقاومت است.
امام جمعه خرم آباد تأکید کرد: ملت ایران همانگونه که در برابر دشمن و جاسوسهای او سر خم نکرد، در برابر سختی معیشت و تحریم اقتصادی نیز سر خم نخواهد کرد و به مقاومت خود ادامه خواهد داد.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی خطاب به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی خاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران شهادت امام شهید، کودکان شهید و مردم شهید ایران اسلامی را فراموش نخواهد کرد و در برابر جنایتها ایستادگی خواهد کرد.
وی بر ضرورت حفاظت و صیانت از خانواده تأکید و بیان کرد: حفاظت و صیانت از خانواده و زندگی عفیفانه هم بخشی از سبک زندگی متعارف مردم ماست و هم در آییننامهها و قوانین مصوب مورد توجه قرار گرفته است.
امام جمعه خرم آباد تصریح کرد:مسئولان فرهنگی، اجرایی، سیاسی، امنیتی و قضایی بهدنبال آن هستند که با تدبیر، از خانواده و زندگی عفیفانه در جامعه صیانت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی اشاره کرد: از کسانی که رفتار یا پوشش آنان با زیست عفیفانه فاصله دارد، درخواست میکنم به زندگی انسانی، اسلامی و زیست عفیفانه و آنچه در آییننامهها و قوانین آمده، توجه داشته باشند.
وی تأکید کرد: صیانت از خانواده یک مسئولیت عمومی است و باید بهگونهای عمل شود که بنیان خانواده و سبک زندگی مورد تأکید جامعه اسلامی آسیب نبیند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات سبک زندگی اسلامی و ایرانی ادامه داد: پشتصحنه برخی رفتارها و اتفاقات اجتماعی، بدون اطلاع مردم، دستگاههای جاسوسی دشمن و جریانهای وابسته به دشمنان فعالیت میکنند و باید نسبت به این موضوع هوشیار بود.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به حوادث 18 و 19 دی اظهار کرد: پس از این اتفاقات، امام شهید برای افرادی که به عللی و از سر بیاطلاعی وارد این موضوع شده بودند، دستور پدرانهای صادر کردند و برخی افراد نیز در همان مقطع به دفتر ما مراجعه و ما نیز در حد توان، از باب خیرخواهی به آنها کمک کردیم.
وی درباره رعایت قوانین در محیطهای کاری افزود: در اصناف، ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی، قوانین و آییننامههایی در این زمینه وجود دارد و کسانی که وظیفه اجرای این قوانین را بر عهده دارند، باید به وظایف خود عمل کنند.
امام جمعه خرم آباد با اشاره به ضرورت پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه خاطرنشان کرد: همه دستگاههایی که در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر عضویت دارند، وظایفی بر عهده دارند و لازم است این شورا هرچه سریعتر تشکیل شود و با جدیت، انجام وظایف را از دستگاههای مسئول مطالبه کند.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای جنگی در قطر اظهار کرد: در این حادثه یکی از چهار خلبان به شهادت رسیده و لازم است دستگاه دیپلماسی با جدیت پیگیر آزادی و بازگشت این سه رزمنده به ایران باشد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف افزود: مصرف انرژی در همه حوزهها، از آب و برق و گاز گرفته تا مواد خوراکی و غیرخوراکی، همچنان نیازمند مدیریت و درست مصرف کردن است.
نماینده ولیفقیه در لرستان افزود: همه مردم و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظف هستند در زمینه مصرف صحیح منابع و انرژی این نکته را رعایت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به هفته وقف وقف اظهار کرد: وقف یک اقدام خیرخواهانه، پرثواب و ماندگار است و از صفات ارزشمند پیشینیان جامعه ما و بهویژه مردم لرستان بهشمار میرود.
وی ادامه داد: در لرستان مساجد، پلها و اقدامات خیرخواهانه فراوانی بهنام خیران ثبت شده و آنان در حوزههایی مانند مدرسهسازی، مسجدسازی، پلسازی، بهداشت و سلامت، مسکن و دیگر امور خیر فعالیت میکنند.
امام جمعه خرم آباد در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: این سازمان در این استان هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر عملکرد، نیازمند تحول و بازنگری جدی است.