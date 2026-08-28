به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار شهر حنا گفت: این جشنواره با هدف معرفی نان محلی شهر حنا و معرفی دیگر ظرفیت‌های این شهر بر گزار و در کنار پخت‌نان محلی غرفه‌های توانمندی‌های شهرستان هم بر پا شده است.

ابوالفتح بهرامیان افزود: در این جشنواره در کنار غرفه‌های پخت نان محلی ۸۲ غرفه صنایع دستی، محصولات تولید شده از سیب، حبوبات شهر حنا، مشتقات سیب و دیگر محصولات شهرستان بر پا شده و به مدت چهار روز علاقه مندان می‌تو انند از این غرفه‌ها بازدید کنند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان اصفهان در بازدید از نمایشگاه جشنواره گفت : شهر حنا یکی از قطب‌های تولید گندم سمیرم است و گندم این شهر از کیفیت و مرغوبیت بالایی دارد.

مهرداد مرادمند افزود: نان محلی حنا از گندم تولید شده کشاورزان این شهر تولید می‌شود که از کیفیت بالایی برخوردار است.

مرادمند بیان کرد :برگزاری جشنواره نان محلی حنا فرصت مناسبی است که این نان را به دیگر شهرستان‌های استان معرفی و زمینه اشتغال و بازار یابی برای فروش این نان فراهم شود.

شهر حنا در فاصله ۳۰ کیلومتری شرق سمیرم واقع شده است.