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دومین جشنواره نان محلی شهر حنا در این شهر با استقبال خوب مردم شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار شهر حنا گفت: این جشنواره با هدف معرفی نان محلی شهر حنا و معرفی دیگر ظرفیتهای این شهر بر گزار و در کنار پختنان محلی غرفههای توانمندیهای شهرستان هم بر پا شده است.
ابوالفتح بهرامیان افزود: در این جشنواره در کنار غرفههای پخت نان محلی ۸۲ غرفه صنایع دستی، محصولات تولید شده از سیب، حبوبات شهر حنا، مشتقات سیب و دیگر محصولات شهرستان بر پا شده و به مدت چهار روز علاقه مندان میتو انند از این غرفهها بازدید کنند.
مدیر کل جهاد کشاورزی استان اصفهان در بازدید از نمایشگاه جشنواره گفت : شهر حنا یکی از قطبهای تولید گندم سمیرم است و گندم این شهر از کیفیت و مرغوبیت بالایی دارد.
مهرداد مرادمند افزود: نان محلی حنا از گندم تولید شده کشاورزان این شهر تولید میشود که از کیفیت بالایی برخوردار است.
مرادمند بیان کرد :برگزاری جشنواره نان محلی حنا فرصت مناسبی است که این نان را به دیگر شهرستانهای استان معرفی و زمینه اشتغال و بازار یابی برای فروش این نان فراهم شود.
شهر حنا در فاصله ۳۰ کیلومتری شرق سمیرم واقع شده است.