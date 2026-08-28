امام جمعه موقت بیرجند، با تبریک هفته وحدت و هفته دولت، وحدت و همدلی را مهم‌ترین نیاز جامعه اسلامی برای حرکت در مسیر رشد و تعالی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،امام جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند با تبریک هفته وحدت و دولت و گرامیداشت یاد شهیدان باهنر، رجایی و آیت الله رئیسی گفت: تمامی دولتمردان و خدمتگزاران باید از این شهیدان الگو بگیرند چرا که این مسئولان به واسطه انقلابی و مردمی بودن و همچنین ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، ماندگار شدند.

حجت الاسلام مختاری افزود: مسئولان با استفاده از فرصتی که در اختیار دارند باید نیاز‌های مردم را بشناسند و برای کاهش مشکلات بویژه مشکلات اقتصادی و معیشت مردم تلاش کنند.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه ملت ایران با محوریت اسلام، قرآن و ولایت فقیه به موفقیت‌های بزرگی دست یافته است، گفت: امروز نیز باید با حفظ وحدت، تبعیت از ولایت فقیه و تکیه بر توان داخلی، در برابر دشمنان ایستادگی کرد.

وی تأکید کرد: ملت ایران اهل تسلیم و پذیرفتن ظلم نیست و با تکیه بر پشتوانه مردمی و توان دفاعی کشور، مسیر استقلال و اقتدار خود را ادامه خواهد داد.