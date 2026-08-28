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به مناسبت هفته دولت، فرماندار شهرستان مهریز و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان با حضور در مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهریز، همزمان با برگزاری نماز جمعه، میز خدمت برگزار کردند و به صورت مستقیم پاسخگوی سوالات، درخواستها و مشکلات مردم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در میز خدمت فرماندار و مدیران مهریز ، شهروندان مسائل و مطالبات خود را در حوزههای مختلف با فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی در میان گذاشتند و مسئولان نیز ضمن ارائه توضیحات، موارد مطرحشده را برای بررسی و پیگیری در دستور کار قرار دادند.
حسین عسکرزاده، فرماندار شهرستان مهریز در حاشیه برگزاری این میز خدمت گفت: برگزاری میزهای خدمت در مناسبتهایی مانند هفته دولت، فرصتی برای حضور بیواسطه مدیران در میان مردم، شنیدن دغدغهها و مطالبات شهروندان و پیگیری مسائل از نزدیک است.
وی افزود: هدف از برگزاری این میز خدمت، تسهیل دسترسی مردم به مسئولان، تسریع در پاسخگویی و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان است و تلاش میکنیم مسائل مطرحشده از سوی مردم صرفاً در حد شنیدن باقی نماند و تا حصول نتیجه، پیگیری شود.
عسکرزاده با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر مدیران با مردم اظهار داشت: هفته دولت فرصت مناسبی است تا مسئولان ضمن ارائه گزارش عملکرد، بیش از گذشته در میان مردم حضور داشته باشند، مشکلات و نیازهای واقعی جامعه را از نزدیک بشنوند و برای رفع آنها برنامهریزی و اقدام کنند.
فرماندار مهریز همچنین بر ضرورت پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی و پیگیری مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: خدمت به مردم زمانی اثربخش خواهد بود که همراه با حضور میدانی، پاسخگویی مسئولانه و پیگیری جدی مسائل باشد.