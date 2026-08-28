وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سفر خود به شهرستان ممسنی از نمایشگاه صنایع دستی در این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛میدری در راستای حمایت از معیشت کشاورزان و رونق صنایع تبدیلی گفت: برای جلوگیری از خام‌فروشی دسترنج باغداران، سرمایه در گردش ویژه فرآوری محصول انگور در اختیار کارفرمایان قرار می‌گیرد و با همکاری شرکت پگاه، محصولات تاکستان‌های ممسنی با نشانی خاص خریداری و در شبکه ۱۲۰ هزار شعبه‌ای سراسر کشور توزیع خواهد شد و همچنین با هدف اشتغال‌زایی، تسهیلات خرد اشتغال از طریق بانک رفاه به متقاضیان اختصاص می‌یابد.

او با بیان خدمات تأمین اجتماعی و با اشاره به اقدامات حمایتی افزود:با وجود محدودیت منابع، بخشی از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: بازنشستگان تأمین اجتماعی که در صف انتظار دریافت تسهیلات هستند، بدون در نظر گرفتن محدودیت سهمیه، از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.

میدری بیان کرد: درمانگاه شهدای خوشنام تأمین اجتماعی ممسنی نیز ظرف یک ماه آینده به‌صورت دو شیفت کاری به ارائه خدمات درمانی به مردم خواهد پرداخت.

پیگیری مستمر تا به ثمر نشستن کامل این وعده‌ها و نظارت دقیق بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای، در دستور کار مراجع نظارتی قرار دارد.

همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر یک روزه خود به شهرستان ممسنی با تأکید بر لزوم گره‌گشایی از مطالبات مردمی، از پیگیری ویژه وضعیت سد پارسیان به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی و سرنوشت‌ساز منطقه خبر داد.