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امام جمعه میاندورود در خطبههای نماز عبادی ـ سیاسی جمعه بر نقش مردم در حفظ ثبات کشور، ضرورت تقویت دولت و استمرار خدمترسانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام غفاری در خطبه امروز نماز عبادی ـ سیاسی جمعه با اشاره به تلاش دشمن برای فشار و نارضایتی در جامعه، بصیرت، صبوری و همراهی مردم را از مهمترین عوامل عبور کشور از شرایط دشوار دانست و گفت: دشمن تلاش دارد فشارهای مختلف را به جامعه منتقل کند، اما مردم با درک شرایط کشور و جهان، همچنان پای آرمانهای انقلاب و نظام ایستادهاند.
وی خدمت به مردم را وظیفهای همیشگی دانست و بر ضرورت تقویت ارتباط مسئولان با مردم و توجه جدی به مشکلات معیشتی تأکید کرد.
امام جمعه میاندورود همچنین با اشاره به ضرورت تلاش همگان در مسیر تحقق ایران قوی، از تلاش مجموعه ادارات شهرستان در مسیر خدمترسانی قدردانی کرد.
حجتالاسلام غفاری با اشاره به افتتاح و کلنگزنی طرحهای مختلف در شهرستان، از جمله طرحهای تولیدی، حوزه آب، راه و به ویژه طرح ۱۰ هزار واحدی نهضت ملی مسکن در گهرباران، این طرحها را فرصتهایی ارزشمند برای توسعه شهرستان و خانهدار شدن مردم دانست و ابراز امیدواری کرد این طرحها با جدیت دنبال و به سرانجام برسند.