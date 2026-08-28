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خطیب نماز جمعه تبریز حفظ وحدت و انسجام مسلمانان را یکی از مهمترین راههای مقابله با توطئههای دشمنان عنوان کرد و گفت:اتحاد برگ برنده مسلمانان در برابر توطئههای استکبار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حجتالاسلام مهدی عالی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر تبریز که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد با تبریک میلاد با سعادت حضرت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، حضرت رسول اکرم (ص) را اسوه حسنه مسلمانان دانست و بر ضرورت الگو قرار دادن سیره و تعالیم آن حضرت در زندگی تاکید کرد.
وی با اشاره به آثار مخرب نفاق در جامعه اسلامی اظهار کرد: نفاق بیشترین ضربه را در طول تاریخ اسلام به مسلمانان وارد کرده است و مقابله با این جریان، نیازمند هوشیاری، بصیرت و شناخت دقیق حق از باطل است.
خطیب نماز جمعه تبریز حفظ وحدت و انسجام مسلمانان را یکی از مهمترین راههای مقابله با توطئههای دشمنان عنوان کرد و گفت: اتحاد برگ برنده مسلمانان در برابر توطئههای استکبار است.
حجت الاسلام عالی افزود: از مهمترین آموزههای اسلام ناب محمدی (ص)، لزوم یکپارچگی و وحدت کلمه میان مسلمانان است و توجه به این اصل میتواند زمینهساز شکوفایی، عزت و سرافرازی جهان اسلام باشد.
وی با تاکید بر ضرورت خدمت به مردم در چارچوب آموزههای دینی خاطرنشان کرد: باید با بهرهگیری از تعالیم اسلام و شریعت وحدتآفرین پیامبر اکرم (ص) و در سایه آرمانهای مقدس امام راحل ، رهبر شهید انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مسیر خدمت به مردم حرکت کنیم.
وی با تاکید بر جایگاه ولایت فقیه در اندیشه شیعه خاطرنشان کرد: در ایران اسلامی و در مکتب تشیع، ملاک وحدت، ولی امر و ولایت فقیه است.
خطیب نماز جمعه تبریز با تبریک هفته دولت به دولتمردان، وزرا و کارگزاران نظام، از مسئولان خواست فرمایشات و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی را که در دولتهای مختلف به مناسبت هفته دولت بیان شده است مورد توجه قرار داده و آن را منشور عمل خود قرار دهند.
وی اظهار کرد: اگر مسئولان به دنبال رفع مشکلات کشور هستند، راهکار بسیاری از این مسائل در همین رهنمودها بیان شده و باید با بهرهگیری از این منشور برای حل مشکلات گام بردارند.
خطیب نماز جمعه تبریز بر ضرورت حفظ روحیه امید و اقتدار در مجموعه دولت تاکید کرد.
حجت الاسلام عالی تاکید کرد: مسئولان باید با حفظ روحیه امید، اقتدار و اعتمادبهنفس، زمینه تقویت جبهه داخلی و ناکام ماندن دشمنان را فراهم کنند.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد و معیشت مسئله اصلی کشور است گفت:دولت باید با اقدامات عملی و موثر برای مهار تورم و کنترل گرانیها وارد میدان شود.
خطیب نماز جمعه تبریز با اشاره به روند مذاکرات ایران و آمریکا در سالهای گذشته گفت: تجربههای به دستآمده از مذاکرات مختلف، باید مورد توجه قرار گیرد و تصمیمگیری درباره آینده نباید بدون در نظر گرفتن این تجربیات انجام شود.
وی افزود:حفظ عزت و منافع کشور باید در هرگونه مذاکره مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام عالی گفت:دشمن از پرچم انتقام و حضور مردم در خیابانها واهمه دارد و تلاش میکند آستانه تحمل و تابآوری مردم را بشکند. در چنین شرایطی، هوشیاری مردم و بهویژه دولتمردان ضروری است.