به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه عباس آباد در خطبه‌های امروز نماز جمعه این شهر با اشاره به تهدید‌های اقتصادی و تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: فشار اقتصادی و تحریم موضوع جدیدی نیست و دشمن در دهه‌های گذشته از همه ابزار‌های خود برای ضربه زدن به اقتصاد ایران استفاده کرد، اما ملت ایران با ایستادگی و تاب‌آوری، این فشار‌ها را پشت سر گذاشته است.

حجت الاسلام احمدی افزود: آمریکا در طول سال‌های گذشته شگرد‌های مختلف تحریمی را در عرصه‌های گوناگون اقتصادی علیه ملت ایران به کار گرفته و حتی برای تحت فشار قرار دادن شرکای تجاری کشور نیز تلاش کرده است، اما این اقدامات تاکنون نتوانسته به تحقق اهداف مورد نظر دشمن منجر شود.

خطیب جمعه عباس‌آباد با بیان اینکه دشمن در کنار فشار اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و روانی را نیز دنبال می‌کند تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن ایجاد ترس و نگرانی در میان مردم و القای ناامنی اقتصادی است تا مردم تحت تأثیر فضاسازی‌ها، رفتار‌های هیجانی از خود نشان دهند.

حجت‌الاسلام احمدی گفت: مردم باید هوشیاری خود را حفظ کنند و تحت تأثیر شایعات و فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار نگیرند که البته ملت ایران در طول سال‌های گذشته بار‌ها توانایی خود را در برابر فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها نشان داده است.

وی همچنین خطاب به اصناف، بازاریان و مسئولان اقتصادی شهرستان، استان و کشور گفت: نظارت بر بازار باید با جدیت دنبال شود و اجازه داده نشود برخی افراد با احتکار کالا یا سوءاستفاده از شرایط، به مشکلات اقتصادی مردم دامن بزنند.

امام جمعه عباس‌آباد افزود: مقابله با جنگ اقتصادی، نیازمند همکاری و هوشیاری مردم مسئولان و فعالان اقتصادی است و باید با حفظ آرامش تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم و جلوگیری از شکل‌گیری التهاب در بازار، نقشه‌های دشمن خنثی شود.