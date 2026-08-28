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حال هوای جام جهانی و دوری از سختیهای جنگ در یک بازی فوتبال برای مردم خان یونس تدارک دیده شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در یک مسابقه فوتبال در شهر غزه، حال و هوای جام جهانی برای مردم بازسازی شد. جاییکه پیشکسوتان فوتبال فلسطین با بازیکنانی از مصر و مغب همبازی شدند.
دنیایی متفاوت برای مردمی که سالهاست با سختیهای جنگ دست و پنجه نرم میکنند و این مسابقه فوتبال نمادین پیامی برای مردم دنیا مخابره میکند.
مسابقهای که برای ساعاتی شادی را برای کودکان غزه به ارمغان میآورد و مقاومت مردم سرافراز غزه را تقویت میکند.
در طول جنگ غزه صهیونیستها بیش از هزار ورزشکار فلسطینی را به شهادت رساندند و حدود ۲۰۰ مرکز ورزشی را به طور کامل ویران کردند.