به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار موسوی پور گفت: برخورد دنا با موانع در بزرگراه آزادگان به دلیل سرعت غیرمجاز، جان سرنشین ۲۱ ساله را گرفت. در تونل توحید هم تغییر مسیر ناگهانی یک خودرو و برخورد با موتورسیکلت باعث مرگ راکب ۳۰ ساله شد؛ او کلاه ایمنی نداشت.

وی ادامه داد: در بزرگراه آزادگان، یک عابر ۳۵ ساله هنگام عبور غیر ایمن از عرض بزرگراه بر اثر برخورد با خودرو جان باخت و برخورد تیبا با عقب کامیون در بزرگراه متوسلیان، راننده ۲۲ ساله را به کام مرگ کشاند.

سردار موسوی پور افزود: واژگونی موتورسیکلت در بزرگراه یادگار امام نیز به دلیل سرعت غیرمجاز و استفاده نکردن از کلاه ایمنی، جان راکب ۳۵ ساله را گرفت.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر نقش خطای انسانی در این حوادث از رانندگان و موتورسواران خواست قوانین رانندگی و استفاده از تجهیزات ایمنی را جدی بگیرند.