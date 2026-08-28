به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۶ شهریور را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

نشریه مترو

بر اساس این گزارش، آمار پناهجویانی که در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند طی یک سال گذشته به نصف کاهش یافته و به ۱۶،۰۲۱ نفر رسیده است؛ روندی که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد.

​فایننشال تایمز

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در حال تنظیم شکایتی کیفری علیه «جیانی اینفانتینو»، رئیس فیفا، در پی شکست طرح او برای واگذاری بخشی از سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

​دیلی اکسپرس

طبق گزارش این روزنامه، رکورد بی‌سابقه ۲۱،۲۹۴ مجرم خارجی که حکم اخراج آنها صادر شده، همچنان در بریتانیا آزادانه به سر می‌برند.

​سان

یک گروه ویژه شامل ۲۰۰ مامور زبده و متخصص پلیس به شهر میدلزبورو اعزام می‌شود.

​دیلی میل

تیتر نخست این روزنامه به سیلاب‌های مرگبار در نپال اختصاص دارد که جان دست‌کم ۳۸۹ نفر را گرفته است. همچنین حداقل ۳۳ شهروند بریتانیایی در میان مفقودشدگان این حادثه هستند.

​دیلی تلگراف

این روزنامه نیز با پوشش تحولات اخیر در حوالی میدلزبورو، از تشدید حضور و افزایش نیرو‌های پلیس در این منطقه خبر داده است.

​گاردین

به نوشته این روزنامه، جامعه بین‌المللی در تلاش است تا کمک‌های بشردوستانه را هرچه سریع‌تر به مناطق سیل زده در نپال و تبت برساند.

​تایمز

در پی سیلاب‌های ویرانگر اخیر که به کشته شدن صد‌ها نفر انجامید، نپال و چین نسبت به خطر بروز موج جدیدی از سیل ناشی از پر شدن سریع یک دریاچه هشدار دادند.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

آگوس

وزیر آموزش ترکیه: «هیچ مقررات جدیدی در کار نیست»

ادامه بحث‌ها درباره مسائل آموزشی و وضعیت مدارس اقلیت‌ها

آکشام

«لندن را می‌زنیم»؛ هشدار روسیه پس از سفر مقام‌های اوکراینی به انگلیس

پایان مأموریت نیرو‌های ترکیه در سازوکار نظارت بر آتش‌بس غزه؛ پیروزی ترکیه

آیدینلیک

«در توافق، تحویل سلاح وجود ندارد»؛ تأکید بر جزئیات روند خلع سلاح

هشدار درباره تحولات سوریه و فعالیت گروه‌های تروریستی در منطقه

بیرگون

«به دوستش ترامپ پول می‌دهد»؛ انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت

آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با مشکل ثبت‌نام و کمبود ظرفیت

جمهوریت

«حق‌خواهی جرم محسوب خواهد شد»؛ انتقاد شدید از محدودیت‌های سیاسی و قضایی

تلاش برای برگزاری همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید

دیلی صباح

آنکارا از گام G۷ در مسیر وحدت سوریه استقبال کرد

تأکید ترکیه بر حمایت از ثبات و یکپارچگی سوریه

دنیا

افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های صنعتی و صادراتی

تحولات بازار و تلاش شرکت‌ها برای افزایش ارزش افزوده

اورنسل

«حمایت از کارفرما، دستبند برای کارگر»؛ انتقاد از وضعیت حقوق کارگران

اختلاف میان صاحبان کشتی و کارکنان صنعت دریایی

فناتیک

شوک دوگانه به ترابزون‌اسپور در آستانه رقابت‌های اروپایی

قرعه‌کشی لیگ اروپا؛ حریفان فنرباغچه و بشیکتاش مشخص شدند

حریت

«جشن اروپایی»؛ موفقیت تیم‌های ترکیه در رقابت‌های اروپایی

بارش‌ها و سیلاب‌های شدید در نپال؛ «هیمالیا نپال را بلعید»

قرار

«اگر آنچه گفته می‌شود درست باشد، گامی مثبت است»؛ درباره پایان مأموریت نیرو‌های SDG

میلاد

«ارتش دولت»؛ تأکید بر تقویت ساختار دولت و ارتش در تحولات منطقه

ادامه تحولات سوریه و بحث درباره مبارزه با تروریسم

ملیت

«متا سازش کرد؛ ترکیه در حال پیگیری»؛ ادامه پرونده شبکه‌های اجتماعی

«ترکیه در تعقیب»؛ تمرکز بر هوش مصنوعی و تحولات فناوری

اکسیژن

«دو امپراتوری، یک امیر جدید»؛ بررسی تحولات ژئوپلیتیک و قدرت‌های جهانی

بازارها، مراکز خرید و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان در ترکیه

سوزجو

«این روند، اراده ملت را زیر سؤال خواهد برد»؛ انتقاد از روند سیاسی کشور

پرونده معدن و انتقاد از مسئولان؛ «نباید مثل معدن، دست روی دست گذاشت»

تورک گون

«ترکیه بدون تروریسم؛ حالا نوبت منطقه بدون تروریسم است»

دولت باغچلی: روند مبارزه با تروریسم وارد مرحله جدیدی شده است

ترکیه

«عدالت کجاست؟»؛ انتقاد از ابهامات موجود در برخی پرونده‌های قضایی

بحث درباره مالیات و کنترل شبکه‌های اجتماعی

ینی آسیا

انتقاد از وضعیت اقتصادی و افزایش بدهی‌ها؛ «همه را بدهکار کرده‌ایم»

پرونده حقوق بشری و شکایت‌ها در دادگاه حقوق بشر اروپا