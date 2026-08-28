به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مشاور وزیر صمت در مراسم قدردانی از واحد‌های صنعتی و معدنی برتر خراسان رضوی گفت: قدرت خراسان رضوی در ظرفیت معدنی آن است. سنگان، عسلویه معادن ایران است. از سویی ایران دهمین کشور فولادی دنیا می‌باشد. کشور‌های پیش از ما انرژی و بعضاً حتی معدن ندارند.

سید عباس حسینی افزود: اگر به این رتبه دست یافته‌اند به این دلیل است که روی مزیت‌های رقابتی کار کرده‌اند.

وی ادامه داد بدون مزیت رقابتی، کشور‌ها در یک صنعت نمی‌توانند موفق باشند، لذا ما باید به این امر توجه کنیم.

در ادامه استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، گفت: با وجود منفی بودن اشتغال در کشور، در یک سال اخیر در خراسان رضوی ۵۰ هزار شغل ایجاد شده و دلیل این امر، همدلی دولت با بخش خصوصی بوده است.

غلامحسن مظفری افزود: ما به‌عنوان مدیر دولت حق نداریم پشت میزهای‌مان و دور از واقعیات نسخه بنویسیم، کار ما باید حل مشکلات و برداشتن سنگ‌های بروکراسی از پیش پای تولید و سرمایه‌گذاری باشد.

: این مراسم که به مناسبت تجلیل از واحدد‌های نمونه صنعتی خراسان رضوی برگزار شد، مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان به‌عنوان مدیر واحد برتر صنعتی استان انتخاب و قدردانی شد.