به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه نقاشی «رویای رنگ‌ها» در نگارخانه مهر فرهنگسرای آفرینش فیروزکوه بازگشایی شد. در این رویداد هنری، ۶۰ اثر با موضوعات آزاد و در تکنیک‌های مختلف از جمله رنگ‌روغن، مداد رنگی و سیاه قلم به بازدیدکنندگان ارائه شده است.

علاقمندان به هنر نقاشی می‌توانند تا دهم شهریور، از ساعت ۱۶ تا ۲۰، از این نمایشگاه در فرهنگسرای آفرینش (واقع در شهرک ولیعصر) بازدید کنند.