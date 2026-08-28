مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: میزان واردات و صادرات کالا از استان اردبیل در یک سال گذشته به ۲۳۶ میلیون دلار با حجم نزدیک به ۳۵۵ هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به افزایش ۸۳ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری واحد‌های صنعتی گفت: ۶۲ میلیون دلار با وزن تقریبی ۱۲ هزار تن در یک سال گذشته از گمرکات استان اردبیل واردات داشتیم که بیشتر آن مربوط به مواد اولیه و خط تولید واحد‌های صنعتی بوده است.

رامین صادقی اضافه کرد: در این مدت از گمرکات استان اردبیل ۱۷۴ میلیون دلار کالا با وزن ۳۴۳ هزار تن به کشور‌های تاجیکستان، قزاقستان و روسیه صادر شده که بیشتر شامل مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی و سیب‌زمینی بود.

وی گفت: همچنین ۲۰۹ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با حجم سرمایه‌گذاری ۳۳۰ هزار میلیارد ریال در یک سال گذشته صادر شده که زمینه‌ ایجاد ۹ هزار و ۵۵ فرصت شغلی را در استان اردبیل فراهم کرده است.

بیش از هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی با اشتغال حدود ۴۰ هزار نفر در مناطق مختلف استان اردبیل از جمله ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و بخش خصوصی فعال هستند.