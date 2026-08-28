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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه مردم مشکلات، تحریم، محاصره و فشارهای مختلف را میبینند، گفت: با وجود همه این مشکلات، مردم با حضور محکم خود نشان دادهاند که در کنار دولت ایستادهاند و امیدواریم با انسجام و همافزایی میان دولت و ملت بتوانیم بر مشکلات فائق آییم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجتالاسلام مصطفی حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به هفته دولت، گفت: موضوع «ایران قوی» در سالهای اخیر از سوی رهبر شهیدمان به یک گفتمان تبدیل شد و ایشان معتقد بودند ملتی که دشمن دارد باید قوی باشد.
وی افزود: مهمترین مؤلفه در گفتمان ایران قوی، دولت قوی و ملت قوی است، اگر ایران قوی میخواهیم، هم دولت و هم ملت باید قوی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف گفت: ملت ایران نشان داده است که قادر به ایفای نقش است و مشارکت و حضور مردم در سنگر خیابان، فراتر از یک میتینگ سیاسی است.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان ادامه داد: مردم ایران در برابر یک توطئه تمامعیار ایستادند و حضور آنان بسیاری از تحلیلها و برنامههای دشمن را در هم شکست و با اختلال مواجه کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به آخرین دیدار رهبر شهید با دولتمردان گفت: ایشان در آن مقطع حساس خطاب به دولتمردان تأکید کردند که «راوی ضعف نباشید؛ روایت شما روایت قوت باشد» و نقاط قوت را تبیین، تشریح و برجسته کنید.
امام جمعه زنجان یکی دیگر از توصیههای رهبر شهید به دولت را توجه ویژه به اقتصاد و معیشت مردم عنوان کرد و گفت: کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته از موضوعاتی است که دولت باید برای آنها چارهاندیشی کند.
وی بر ضرورت تأمین و ثبات قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: مردم باید حداقل درباره کالاهای اساسی این اطمینان را داشته باشند که هر بار برای خرید به مغازه و بازار مراجعه میکنند، با قیمت جدیدی مواجه نخواهند شد.
امام جمعه زنجان گفت: ایجاد ثبات در بازار با برنامهریزی و تدبیر امکانپذیر است و باید نظارتهای مؤثری بر بازار وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه مردم مشکلات، تحریم، محاصره و فشارهای مختلف را میبینند،افزود: با وجود همه این مشکلات، مردم با حضور محکم خود نشان دادهاند که در کنار دولت ایستادهاند و امیدواریم با انسجام و همافزایی میان دولت و ملت بتوانیم بر مشکلات فائق آییم.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مردم مقاوم کشور گفت: بیش از ۱۸۰ شب است که مردم در میدان ایستادهاند و به کسانی که تلاش میکنند انگیزه و اراده مردم را سست کنند، میگوییم اگر مردم میخواهند زندگی کنند، این میدان و خیابان را تا بسته شدن پرونده جنگ رها نخواهند کرد.
وی در ادامه با دعوت مردم به تقوای الهی و اشاره به ایام خجسته ماه ربیعالاول، افزود: در میانه ماه ربیعالاول شاهد چند رویداد عظیم هستیم که زمینهساز جامعهپردازی و استقرار تمدن اسلامی بوده است.
امام جمعه زنجان همچنین با تبریک فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) گفت: ما امت پیامبر رحمت و مهربانی هستیم و از خداوند میخواهیم دلهای ما را نسبت به یکدیگر مهربان قرار دهد.
وی با اشاره به ۱۲ ربیعالاول و بنای مسجد قبا به دست پیامبر اکرم (ص) گفت: مسجد قبا نخستین قرارگاه مسلمانان، نماز جمعه نخستین پایگاه برای انسجام و وحدت مسلمانان و مسجدالنبی (ص) نخستین مرکز حکمرانی اسلامی بود؛ مسجدالنبی تنها محل عبادت و زندگی پیامبر نبود، بلکه محل قضاوت، مشاوره، حل و فصل امور و آموزش نیز بود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با تأکید بر نقش مساجد در تمدنسازی گفت: همانگونه که رهبر شهید ما تأکید میکرد، همه مسلمانان باید نقش خود را در تمدنسازی و تمدن نوین اسلامی ایفا کنند و این وظیفه سنگینی است.
وی افزود: بازگشت به مساجد و احیای کارکردهای فرهنگی و اجتماعی آنها میتواند زمینه حرکت و استقرار تمدن نوین اسلامی را فراهم کند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با بیان اینکه مساجد باید در امور فرهنگی و اجتماعی و رفع محرومیتها نقشآفرینی کنند،گفت: ایجاد زمینه اشتغال و کمک به مردم از جمله شئونی است که مساجد میتوانند در آنها ورود کنند و خوشبختانه برخی مساجد استان در این زمینه فعال هستند.