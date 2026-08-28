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امام جمعه موقت سنندج با انتقاد از نحوه خدماترسانی برخی دستگاههای اجرایی، خواستار رسیدگی فوری به قطعیهای مکرر و بیبرنامه آب و برق در این شهر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا سیدمحسن حسینی در خطبههای نماز جمعه سنندج، با اشاره به نارضایتی مردم از قطعیهای مکرر برق، این وضعیت را ناشی از ضعف عملکرد دستگاههای متولی دانست و بر ضرورت اتخاذ تدابیر عملی برای رفع مشکلات تأکید کرد.
وی همچنین با تفکیک عملکرد دستگاههای اجرایی استان، از اقدامات مدیریت ارشد کردستان در تأمین کالاهای اساسی و کنترل بازار قدردانی کرد.
خطیب جمعه سنندج در ادامه، با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، آیینهای مولودیخوانی را بخشی از هویت دینی و فرهنگی منطقه دانست و بر تکریم جایگاه پیامبر اکرم (ص) و حفظ این سنتهای دیرینه تأکید کرد.