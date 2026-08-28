مدیران واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده اصفهان در جنگ ۴۰ روزه، با تشریح خسارت‌های جانی و مالی واردشده به واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، خواستار حمایت فوری دولت برای بازسازی و جبران خسارت‌های این واحد‌ها شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ؛ در ادامه برنامه‌های معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در اصفهان، جمعی از مدیران واحد‌های صنعتی که در جریان جنگ ۴۰ روزه هدف حملات جنگنده‌های دشمن تروریستی صهیونی ـ آمریکایی قرار گرفته بودند، در نشستی با مهدی دوستی معاون وزیر کشور، آخرین وضعیت واحد‌های خود را تشریح کردند.

مدیران این واحد‌های صنعتی با ارائه گزارشی از میزان خسارت‌های جانی، مالی و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها و تجهیزات تولیدی، از مشکلات ایجادشده پس از حملات گفتند.

آنان تأکید کردند با وجود گذشت مدتی از این حوادث، بسیاری از واحد‌های آسیب‌دیده همچنان با مشکلات جدی برای ادامه فعالیت و بازسازی مواجه‌اند و در بخش‌های مختلف حمایتی، از جمله تأمین منابع مالی و تسهیلات، بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌ها و مسائل مالیاتی، نیازمند حمایت جدی دولت هستند.

مدیران صنایع آسیب‌دیده همچنین خواستار اختصاص تسهیلات و منابع مالی برای بازسازی، امهال و تعیین تکلیف تعهدات مالی، حمایت‌های مالیاتی و تسهیل فرآیند‌های اداری شدند تا واحد‌های آسیب‌دیده بتوانند هرچه سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند.

در این نشست، مشکلات ناشی از توقف یا کاهش تولید، خسارت به ماشین‌آلات و زیرساخت‌های صنعتی و تبعات اقتصادی حملات نیز مطرح و بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های فوری برای جلوگیری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید این واحد‌ها تأکید شد.

اصفهان؛ صنعتی که در جنگ هم هزینه داد

استان اصفهان از صنعتی‌ترین استان‌های کشور است و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید، اشتغال و صنایع مادر کشور در این استان متمرکز شده است.

در جریان جنگ ۴۰ روزه، شماری از شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی استان هدف حملات قرار گرفتند و خسارت‌های جدی به بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و تجهیزات صنعتی وارد شد؛ این حملات حتی به شهادت تعدادی از هموطنان نیز انجامید.

فعالان صنعتی معتقدند استمرار فعالیت این واحد‌ها تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه با توجه به نقش اصفهان در تولید و اقتصاد کشور، حمایت از صنایع آسیب‌دیده می‌تواند به حفظ اشتغال و استمرار تولید ملی کمک کند.

قول معاون وزیر برای پیگیری مطالبات

در ادامه این نشست، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور پس از شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات مدیران صنایع آسیب‌دیده، بر ضرورت حمایت از این واحد‌ها تأکید کرد و برای پیگیری مسائل و مشکلات مطرح‌شده و مساعدت در روند حمایت و بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده قول مساعد داد.

قرار است مطالبات مطرح‌شده در حوزه‌های مالی، بانکی، مالیاتی و بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده از طریق دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.

این نشست با هدف طرح مستقیم مشکلات صنایع آسیب‌دیده با مسئولان ملی و بررسی راهکار‌های بازگشت سریع‌تر این واحد‌ها به چرخه تولید برگزار شد.