امام جمعه موقت ایلام؛ وحدت ملی را مهم‌ترین مانع در برابر نقشه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان دانست و بر همبستگی مردم و مسئولان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین وعد مرادبیگی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایلام اظهار کرد: دشمن می‌کوشد با ایجاد اختلاف میان ملت، مسئولان و دولت، سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند، اما باید در برابر این توطئه با هوشیاری و وحدت ایستاد.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مردم و هدایت‌های رهبری انقلاب اسلامی توانسته جایگاه مهمی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به دست آورد.

حجت‌الاسلام مرادبیگی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظامی، سیاسی و منطقه‌ای به توانمندی‌هایی دست یافته است که بسیاری از معادلات منطقه بدون در نظر گرفتن نقش ایران قابل تحلیل نیست.

وی تصریح کرد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه حاصل خون شهدا، کوشندگی نیرو‌های مسلح، مقاومت ملت و ایستادگی در برابر فشار‌های دشمنان است و نیرو‌های سپاه پاسداران، ارتش و انتظامی در تأمین امنیت کشور و منطقه نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

خطیب موقت نماز جمعه ایلام تبیین کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف جنگ سخت، فشار اقتصادی و تحریم را به یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های خود برای مقابله با ملت ایران تبدیل کرده است.

مرادبیگی افزود: جنگ اقتصادی فشار‌هایی را بر زندگی مردم وارد کرده است؛ اما ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داد که در برابر فشار و تهدید تسلیم نمی‌شود و دشمن باید بداند که تحریم و فشار اقتصادی اراده این ملت را سست نمی‌کند.

وی تاکید کرد: در کنار توجه به مسائل منطقه‌ای و مقابله با توطئه‌های دشمن، مسئولان باید مسئله معیشتی را با جدیت دنبال کنند؛ چرا که مردم امروز بیش از هر زمان دیگری انتظار دارند آثار تصمیم‌گیری و کار‌های اقتصادی دولت را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

خطیب موقت نماز جمعه ایلام تشریح کرد: گرانی و تورم از مهم‌ترین مطالبه‌های مردم است و کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی باید در اولویت برنامه‌های دولت و مسئولان قرار داشته باشد.

حجت‌الاسلام مرادبیگی یادآوری کرد: مردم برای تامین هزینه‌های زندگی با مشکلاتی مواجه هستند و نمی‌توان از کنار دغدغه‌های اقتصادی آنان به سادگی عبور کرد و باید مسئولان با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملی، زمینه کاهش فشار معیشتی بر خانواده‌ها را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم از مسئولان انتظار دارند برای مهار تورم، کنترل گرانی و افزایش قدرت خرید خانوار‌ها اقدامی مؤثر و قابل لمس انجام دهند.

امام جمعه موقت ایلام توضیح داد: همان‌گونه که کشور در عرصه‌های دفاعی و نظامی با تکیه بر توان داخلی به پیشرفت‌های بزرگی دست یافته است؛ در عرصه اقتصادی نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، حمایت از تولید و مبارزه با عوامل ایجادکننده گرانی، مشکلات معیشتی مردم را کاهش داد.

حجت‌الاسلام مرادبیگی گفت: کوشش استاندار ایلام و مجموعه مدیران و مسئولان استان برای خدمت به مردم و پیشبرد امور ارزشمند است؛ اما بایستی موارد مرتبط با معیشت، اشتغال و رفاه مردم با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی توصیف کرد: مردم سرمایه اصلی نظام اسلامی هستند و مسئولان باید با خدمت صادقانه، پاسخگویی و حضور در میان مردم، اعتماد عمومی را تقویت کنند.

امام جمعه موقت ایلام در ادامه گفت: دشمن در کنار فشار اقتصادی و سیاسی، جنگ فرهنگی و رسانه‌ای گسترده‌ای را دنبال می‌کند و هدف آن ایجاد ناامیدی در جامعه و تضعیف باور‌ها و ارزش‌های دینی و ملی مردم است.

حجت‌الاسلام مرادبیگی افزود: دستگاه‌های فرهنگی باید برای تقویت فرهنگ عمومی جامعه برنامه‌های مؤثر و پیوسته داشته باشند.

وی پیشرفت‌های نظامی و سیاسی کشور را حاصل عمل به فرمایش‌های رهبر انقلاب دانست و اظهار کرد: هر جا که از رهنمود‌های رهبر انقلاب فاصله گرفتیم، آسیب دیدیم و اگر در دولت‌های گذشته به توصیه‌های رهبری در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی توجه جدی می‌شد؛ وضعیت کنونی متفاوت بود.

خطیب موقت نماز جمعه ایلام افزود: در شرایط کنونی نیز عبور از مشکلات اقتصادی و مقابله با فشار‌های دشمن نیازمند همین همدلی و انسجام ملی است.

حجت‌الاسلام مرادبیگی بیان کرد: شرایط کنونی منطقه و مقاومت ملت‌های مسلمان نشان داده است که سیاست فشار و سلطه دشمنان با شکست مواجه می‌شود و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مردم، نیرو‌های مسلح و ظرفیت‌های داخلی؛ مسیر پیشرفت و اقتدار خود را ادامه خواهد داد.

مسئولان پس از اقامه نماز جمعه با برپایی میز خدمت، مسائل و مشکلات مردم را پیگیری کردند.

نماز پرشکوه جمعه در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزار شد.