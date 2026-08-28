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روستای جزستان در ۶۰ کیلومتری شهر بافق، بار دیگر میزبان یادواره سالانه شهدای والامقام خود بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول برگزاری یادواره گفت: این مراسم که برای بیست و سومین سال متوالی برگزار شد، با حضور گسترده خانوادههای شهدا، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم، به پاسداشت ایثارگریهای مردانی برگزار شد که خون خود را در راه انقلاب نثار کردند.
شریعتی با اشاره به پیشینه ایثاری این منطقه، خاطرنشان کرد: روستای جزستان با تقدیم ۷ شهید والامقام به انقلاب اسلامی، جایگاه ویژهای در تاریخ ایثار منطقه دارد.
وی افزود: تداوم این مراسم برای ۲۳ سال، نشاندهنده پایبندی نسلهای مختلف این روستا به ارزشهای دفاع مقدس است،یکی از بخشهای برجسته این سال، نقش فعال جوانان روستا بود که با برپایی غرفههای متنوع، شور و نشاطی تازه به مراسم بخشیدند، همچنین در اقدامی نمادین، غرفهای ویژه به شهدای دانشآموز شهر میناب اختصاص یافت تا پیوند ایثار در نقاط مختلف میهن گرانبها به تصویر کشیده شود.
در بخش معنوی این آئین، حجتالاسلام کلاته، از راویان دفاع مقدس، با لحنی حماسی به شرح ایثارگریهای بیصدا و بیپیدای مردانی پرداخت که در گمنامی، والاترین جایگاه را در پیش گرفتند. فضای مراسم با مدیحهسراییهای شورانگیز، خاطرهگوییهای تکاندهنده و نمایشگاهی از عکسهای شهدای والامقام که خاطراتی ماندگار را زنده میکرد، تکمیل شد.