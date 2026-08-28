امام جمعه موقت خرمشهر بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: تفرقه و نبود انسجام، زمینه‌ساز چیرگی دشمنان بر کشورهای اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجت‌الاسلام بحرانی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه خرمشهر با گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت گفت: رهبر شهیدمان همواره بر وحدت امت اسلامی تأکید داشتند و یکی از دلایل تسلط دشمنان اسلام بر سرزمین‌های اسلامی، نبود وحدت و انسجام است.

وی افزود: اگر امروز فلسطین در اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد، یکی از عوامل آن تشتت و تفرقه میان مسلمانان است و جهان اسلام باید با تقویت وحدت و همدلی در برابر دشمنان ایستادگی کند.

امام جمعه موقت خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ایستادگی بر باورها و اعتقادات گفت: گاهی برای حفظ اعتقاد و آنچه به ما رسیده است، باید از خودگذشتگی و ایستادگی کرد تا بتوان به قله‌های پیشرفت و موفقیت رسید.

حجت الاسلام بحرانی با اشاره به بیش از چهار دهه تحریم و مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: بیش از ۴۰ سال است که با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه هستیم، اما خداوند در این مسیر بارها ملت ایران را از گردنه‌های سخت عبور داده است.

وی در ادامه با اشاره به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران افزود: تحریم‌ها از گذشته وجود داشته و طرح چنین موضوعاتی بیش از آنکه مسئله جدیدی باشد، با هدف ایجاد بار روانی و فشار بر جامعه مطرح می‌شود.

امام جمعه موقت خرمشهر با تبریک هفته دولت از تلاش دولتمردان در شرایط کنونی قدردانی کرد و گفت: دولتمردان در شرایط جنگی در حال انجام وظیفه هستند و دولت نیز در این شرایط ایستادگی کرده است.

وی افزود: مسئولان باید در اظهارنظرها دقت داشته باشند تا سخنان آنان بهانه‌ای به دست دشمن ندهد و موجب ایجاد ناامیدی در میان مردم نشود.

حجت الاسلام بحرانی در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه خرمشهر به مشکلات شهری این شهرستان اشاره کرد و از فرماندار خرمشهر خواست نظارت و رسیدگی بیشتری به مسائل شهری، به‌ویژه وضعیت فاضلاب و گرفتگی‌های شبکه فاضلاب داشته باشد.

وی تأکید کرد: وضعیت موجود در برخی نقاط شهری و مشکلات فاضلاب زیبنده خرمشهر نیست و باید برای رفع این مشکلات اقدامات جدی و مؤثر انجام شود.