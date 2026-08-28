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فرودگاه نوریچ انگلیس در پی اعتصاب کارکنان مجبور به تعطیلی شد و با لغو تمام پروازها هزاران مسافر سرگردان و متحمل خسارات سنگین شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ اتحادیه پراسپکت این اعتصاب را به عنوان بخشی از اختلاف نظر مداوم بر سر حقوق، شرایط و ضوابط کاری اعلام کرد.
در بیانیهای که در پایگاه اطلاعرسانی فرودگاه منتشر شده، آمده است: «به دلیل اعتصاب ۲۴ ساعته اعضای اتحادیه پراسپکت در کنترل ترافیک هوایی، فرودگاه نوریچ در روز جمعه ۲۸ اوت به روی شدامد هوایی بسته خواهد شد و هیچ پروازی به مقصد یا از فرودگاه در آن روز انجام نخواهد شد.»
خطوط هوایی که تاکنون تحت تأثیر این اعتصاب قرار گرفتند شامل رایانایر و کیالاماند. مقامات فرودگاه میگویند ما همچنان قاطعانه به حل این اختلاف از طریق گفتگوی سازنده متعهدیم و به همکاری با پراسپکت با هدف دستیابی به توافق ادامه خواهیم داد.
این فرودگاه به تعدادی از مقاصد خارجی به ویژه اروپایی خدمات ارائه میدهد. دیروز آژانسهای مسافرتی محلی به مسافران گفتند که برای رسیدن به پروازهایشان باید ۱۶۰ کیلومتر سفر کنند. به جای آن، مسافران از فرودگاه ساوتند در اسکس حرکت میکنند و به مسافران گفته میشود که به فرودگاه نوریچ بروند، جایی که سپس با اتوبوس به ساوتند منتقل میشوند.
سرگردانی مسافران در فصل اوج سفرها موجی از خشم و انتقاد را در میان مسافران به ویژه مسافرانی که برای ادامه سفر با شرکتهای هواپیمایی دیگر کشورها جا و هتل رزرو کردهاند برانگیخته است.
این هفته همچنین رخنه در شبکه رایانهای شماری از فرودگاههای انگلیس و سرقت بخشی از اطلاعات مشتریان فرودگاه، نگرانیهای شدیدی را درباره پیامدهای این سرقت برای افرادی که اطلاعاتشان به سرقت رفته است ایجاد کرد.
پیشتر نیز آتش گرفتن بیش از صدوچهل خودروی کارکنان و مسافران در توقفگاه فرودگاه گتویک در حومه لندن موجی از نگرانیها را ایجاد کرد. پلیس گفته نتایج بررسیهای اولیه از عمدی بودن این آتش سوزی حکایت دارد و یک نفر نیز در این باره بازداشت شده است.