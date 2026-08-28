همزمان با هفته دولت دراستان اردبیل
افتتاح و کلنگ زنی ۵۵ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان کوثر
همزمان با ششمین روز هفته دولت ۵۵ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان کوثر در جنوب استان اردبیل، با سرمایهگذاری ۵ هزار ۶۰۰ میلیارد تومانی افتتاح و کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ آغاز اجرای طرح بزرگ پرورش و تولید ماهیان خاویاری در روستای مشکول با سرمایهگذاری ۳۰میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۵۰ تن گوشت ماهیان خاویاری و ۳ تن خاویار و پیشبینی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۲۴ نفری، از جمله طرحهای اقتصادی کلنگزنی با حضور جمعی از مسئولان استان اردبیل در کوثر بود.
فرهاد سبحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل در مراسم افتتاح این طرحها گفت: بهسازی و آسفالت راه روستایی و گردشگری پیرتقی به طول ۲/۵ کیلومتر با یبش از ۲۰میلیارد تومان هزینه، و طرح هادی روستای جَغَناب و جدولگذاری معابر به طول هزار متر با یک میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان هزینه با مشارکت دهیاری و خودیاری اهالی از دیگر طرحهای عمرانی بهرهبرداریشده در شهرستان کوثر است.
به گفته وی زیرسازی و آسفالتریزی معابر به مساحت ۱۴ هزار مترمربع با بای ۸ میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان هزینه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم امروز در این منطقه افتتاح شد.
همچنین افتتاح مرحله دوم طرح گردشگری ائلوین با بیش از ۴۰میلیارد تومان هزینه و پیشبینی اشتغال مستقیم برای ۱۳ نفر با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری و رونق اقتصادی منطقه از دیگر طرحهایی بود که هفته دولت در شهرستان کوثر بهرهبرداری شد.