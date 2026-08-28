به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پزشکان جهادی با انجام نذر خدمت، آشتیان، شهری که روزگاری نام فرزندانش در قله‌های علم و دانش درخشیده است، امروز هم شاهد روایت دیگری از خدمت است؛ روایتی ساده و بی‌ادعا، در همین بیمارستان، در کنار همین مردم. پزشکانی که دانش و تجربه خود را در مسیر درمان بیماران به کار می‌گیرند و کادر درمانی که هر روز، مسئولیت خود را با دلسوزی دنبال می‌کنند.

آشتیان؛ شهری که نامش تنها با تاریخ و فرهنگ گره نخورده، بلکه در عرصه علم و پزشکی نیز چهره‌های بزرگی را به جامعه ایران معرفی کرده است.

از دکتر محمد قریب، از بنیان‌گذاران طب نوین کودکان در ایران، تا دکتر بدرالزمان قریب، زبان‌شناس و پژوهشگر برجسته ایرانی؛ چهره‌هایی که نامشان بخشی از سرمایه علمی و فرهنگی این سرزمین است.

در بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان؛ جایی که پزشکان و کادر درمان، طبق روال معمول، در کنار بیماران حضور دارند؛ ویزیت می‌کنند، روند درمان را پیگیری می‌کنند و برای بهبود حال بیماران تلاش می‌کنند.

این حضور، برای برخی پزشکان، تنها یک وظیفه حرفه‌ای نیست؛ بلکه فرصتی است برای ادای نذری به نام خدمت.

نذر خدمت، گاهی نه در قالب یک برنامه متفاوت، بلکه در همین حضور روزمره و مسئولانه معنا پیدا می‌کند. نذر خدمت شاید همین باشد؛ حضور در کنار مردم، انجام درست مسئولیتی که بر عهده داریم و تلاش برای اینکه بیماری، با امید بیشتری مسیر درمانش را ادامه دهد.