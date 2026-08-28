در رقابت‌های دسته برتر و کاپ کشوری باشگاه‌های ایران طلای پوشان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرحله نخست دسته برتر ترای سه گانه همراه با مسابقات کاپ کشوری به میزبانی استان آذربایجان غربی در شهر سیلوانا برگزار شد که تیم فولادمبارکه سپاهان در بخش‌های مختلف صاحب عناوین مختلف قهرمانی شد.

بازیکنان تیم سه گانه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با تسخیر سکو‌های قهرمانی و کسب ۳ نشان طلا،۳ نقره و یک برنز کسب کردند.

در بخش انفرادی مسابقات هم آرتین نصیری از تیم نیروی زمینی ارتش قهرمان شد، برنا نقیه از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نائب قهرمان کشور شد و محمدصدرا قربان زاده از تیم سهند پمپ تبریز در رده سوم کشور ایستاد، همچنین محمدپارسا صیامپور از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در رده پنجم ایستاد.

در مسابقات کاپ کشوری هم در رده سنی جوانان محمد سام قهرمانی از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و آبتین غلامی از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به ترتیب قهرمان و نائب قهرمان شدند و پارسا عبدالهی از باشگاه سپاهان هم در رده چهارم کشور ایستاد.

در مسابقات کاپ کشوری و در رده سنی امید امیرعلی مسائلی از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان قهرمان شد و عباس کیانی باشگاه سپاهان هم بر سکوی نائب قهرمانی ایستاد و وحید آقامحمدی از هم در رده چهارم کشور قرار گرفت.

همچنین در رده سنی بزرگسالان فرشاد دادفر از باشگاه فولاد سپاهان بر سکوی قهرمانی ایستاد و سهراب شبانیان از باشگاه فولاد سپاهان هم سوم کشور شد و نشان برنز را بر گردن انداخت.

رقابت‌های سه گانه دسته برتر باشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۵ در چهار مرحله برگزار میگردد و قهرمان رقابت‌ها پس از برگزاری چهار مرحله مسابقات مشخص خواهد شد.