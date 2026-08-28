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امام جمعه کیش گفت: پس از شکست دشمن در عرصه نظامی و امنیتی، جنگ اقتصادی به میدان اصلی تقابل تبدیل شده و باید با تقویت همدلی، مدیریت اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی، این مرحله را نیز پشت سر بگذاریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در خطبههای نماز جمعه با تبریک فرارسیدن ولادت امام جعفر صادق (ع) و هفته دولت، به جایگاه علمی و تمدنساز آن حضرت اشاره کرد و گفت: امام صادق (ع) در شرایط حساس انتقال قدرت از بنیامیه به بنیعباس، فرصت مناسبی برای تبیین اسلام ناب و گسترش معارف اهلبیت (ع) فراهم کردند.
او افزود: بخش قابل توجهی از احادیث و معارف شیعه از طریق امام صادق (ع) به ما رسیده است و بسیاری از عالمان و پیشوایان علمی، مستقیم یا غیرمستقیم از محضر آن حضرت بهره بردهاند.
امام جمعه کیش با اشاره به مناسبتهای مرتبط با هجرت پیامبر اکرم (ص) گفت: ساخت مسجد قبا و پس از آن مسجدالنبی (ص) و برگزاری نماز جمعه، از اقدامات اساسی پیامبر اکرم (ص) برای شکلگیری جامعه اسلامی بود.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز افزود: مسجد تنها محل عبادت نیست بلکه پایگاهی برای تجمع، سازماندهی و انسجام مسلمانان و نماز جمعه نیز علاوه بر بُعد عبادی، کارکرد اجتماعی و سیاسی داشت و نماد وحدت و اتحاد مسلمانان بود.
او افزود: امروز نیز باید اهتمام به مساجد و نماز جمعه در دستور کار قرار گیرد و این اماکن را در مسیر تقویت وحدت، عظمت اسلام و کارآمدی جامعه اسلامی فعالتر کنیم.
امام جمعه کیش با اشاره به فرارسيدن روز مبارزه با استعمار انگلیس، سالروز شکست آمریکا در افغانستان، سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و روز مبارزه با تروریسم و سالروز ربوده شدن امام موسی صدر، گفت: مجموع این مناسبتها نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران و ملتهای منطقه، قربانی تروریسم دولتی و اقدامات آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل وابسته به آنها بودهاند.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز، افزود: ملت ایران برای استقلال، عزت و سربلندی خود شهدای بسیاری تقدیم کرده است و مسیر استقلال و عزت را رها نکرده و نخواهد کرد.
امام جمعه كيش با گرامیداشت سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص)، از تلاش نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران و حافظان امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و سامانههای یکپارچه پدافندی، به توانمندی قابل توجهی دست یافته است.
او تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن آمادگی کامل دارند و هرگونه اقدام علیه کشور با پاسخی قاطع و پشیمانکننده روبهرو خواهد شد.
امام جمعه کیش با گرامیداشت روز بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا گفت: تحقق بانکداری اسلامی از آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بوده و لازم است اقدامات مؤثرتری برای تحقق کامل این هدف انجام شود.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز افزود: بانکداری اسلامی میتواند علاوه بر رعایت احکام اسلامی در معاملات مالی، زمینه همکاری اقتصادی بين کشورهای اسلامی و حفظ سرمایه و ثروت امت اسلامی در چارچوب نظام مالی اسلامی را فراهم کند.
امام جمعه كيش، با قدردانی از حضور مردم ایران در صحنههای مختلف در ماههای گذشته گفت: دشمن تصور میکرد با ایجاد فشار، آشوب و ناآرامی میتواند مردم را در برابر نظام قرار دهد، اما ملت ایران با حضور خود، این توطئهها را خنثی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز افزود: مردم با حضور مقتدرانه، آگاهانه و بصیرانه خود، فرصت را از دشمنان و جریانهای ضدانقلاب گرفتند و نشان دادند که ثبات، امنیت و عزت کشور در مقاومت و ایستادگی است، نه در سازش و تسلیم.
امام جمعه کیش گفت: این مأموریت هنوز پایان نیافته و باید در زمان لازم، با برنامهریزی مناسب و حضور هوشمندانه، از امنیت، استقلال و منافع ملی کشور صیانت کرد.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز با بیان اینکه کشور همچنان باید آمادگی کامل دفاعی و امنیتی خود را حفظ کند، گفت: جنگ اصلی دشمن اکنون بیش از گذشته به عرصه اقتصادی منتقل شده است.
او افزود: بازگشت دشمن به عرصه جنگ اقتصادی، نشانه شکست آنها در رسیدن به اهداف خود در جنگ نظامی و امنیتی است؛ بنابراین باید در این عرصه نیز با همان روحیه مقاومت و ایستادگی عمل کنیم.
امام جمعه کیش، گفت: دشمن تلاش دارد با تشدید تحریمها، ایجاد فشار اقتصادی، افزایش مشکلات معیشتی و ایجاد نارضایتی اجتماعی، زمینه آشوب و بیثباتی داخلی را فراهم کند.
او افزود: علاوه بر حفظ آمادگی دفاعی، باید با همدلی مردم، مسئولیتپذیری دولت، برنامهریزی دقیق و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، فشارهای ناشی از تحریمها را کاهش داد.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز با اشاره به ظرفیتهای داخلی کشور گفت: بسیاری از نیازهای کشور در داخل قابل تأمین است و جمهوری اسلامی ایران دیگر مانند گذشته برابر فشارهای خارجی دستبسته نیست.
او افزود: باید با تقویت تولید داخلی، استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور و برنامهریزی صحیح، تابآوری اقتصادی را افزایش دهیم تا فشار تحریمها نتواند اراده ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
امام جمعه کیش با اشاره به شرایط منطقه و فشارهای خارجی، گفت: دشمن به دنبال ایجاد بحران داخلی در ایران بود، اما حضور مردم، انسجام نیروهای مسلح، مسئولان و ارکان نظام نشان داد که ملت ایران برابر این فشارها. متحد و منسجم است.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز با اشاره به مشکلات داخلی آمریکا و پیامدهای سیاستهای این کشور افزود: فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه ایران، نهتنها ملت ایران را از مسیر خود منحرف نکرده، بلکه ضرورت ایستادگی و تقویت توان داخلی را بیش از گذشته آشکار کرده است.
امام جمعه كيش خاطرنشان کرد: امروز میدان، میدان تابآوری است و ملت ایران نشان داده است که ظرفیت بالایی برای ایستادگی در برابر فشارها دارد.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز گفت: با تکیه بر توان داخلی، وحدت ملی و ایستادگی برابر فشارهای خارجی، ملت ایران میتواند از این مرحله نیز سربلند عبور کند.