به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران امروز در جمع نمازگزاران مرکز استان ضمن تأکید بر گفتمان خدمت میدانی و دوری از حاشیه‌های سیاسی، از ثبت رکورد جدید در توسعه زیرساختی، پیگیری جدی طرح‌های آب و فاضلاب و تحقق جهش در دیپلماسی اقتصادی استان خبر داد. ‎

مهدی یونسی رستمی، با اشاره به لزوم تداوم راه شهدا با کار و عمل صادقانه گفت: امروز ادای دین به خون شهدا نه در شعار و سخنوری، بلکه در کیفیت عمل، گره‌گشایی از کار مردم و بازگرداندن امید به جامعه معنا می‌شود.

وی تاکید کرد: تیم مدیریت استان بر پایه اعتقاد به نظام، تخصص علمی و خط قرمز‌های شرعی تشکیل شده است. نگاه ما در این دوره، گذار از گزارش‌نویسی‌های اداری به سمت حضور میدانی و عملیاتی است؛ چراکه معتقدم مسئول باید در میدان حضور داشته باشد تا درد مردم را از نزدیک لمس کند.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه به عنوان یک جانباز، همه وقت و انرژی خود را وقف خدمت به مردم استان کرده است افزود: در ۲۰ ماه گذشته، با رویکردی تحول‌گرا، طرح‌های فاضلاب که سال‌ها معطل مانده بود در شهر‌های مرکز و غرب استان، عملیاتی شد. همچنین در حوزه مسکن، با توجه به نیاز جوانان و زوج‌های جوان، ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت.

یونسی همچنین از توسعه زیرساخت‌های درمانی خبر داد و گفت: توسعه ۳۷۶ مرکز بهداشتی و درمانی و راه‌اندازی چندین بیمارستان نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای ارتقای سلامت عمومی است. در حوزه آب نیز با درک تنش‌های آبی موجود در برخی مناطق، پروژه‌های مخزن‌سازی و تأمین پایدار آب در شهر‌های جویبار و سایر مناطق فاقد زیرساخت، با سرعت در حال پیگیری است.

استاندار مازندران با تأکید بر لزوم بهره‌برداری از ظرفیت‌های جغرافیایی استان، از ایجاد مسیر‌های جدید تجاری خبر داد و افزود: برای نخستین بار با هماهنگی‌های صورت گرفته، محموله‌های صادراتی از بندر امیرآباد به قزاقستان ارسال شد که این یعنی ایجاد اشتغال پایدار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی استان است.

وی با اشاره به طرح‌های راه و ترابری، تکمیل جاده‌ها و توسعه فرودگاه‌ها را از دیگر اولویت‌های دولت در استان برشمرد و یادآور شد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه که بیش از ۲۵ سال بلاتکلیف بودند، با پیشرفت‌های چشمگیر در حال نهایی شدن است تا اتصال مازندران به شبکه ترانزیتی کشور بیش از پیش تقویت شود.

استاندار مازندران در بخش پایانی سخنان خود با دعوت از همگان به وحدت و آرامش اجتماعی، جایگاه نماینده ولی‌فقیه در استان را محور انسجام دانست و تاکید کرد: با دوری از تنش و حاشیه‌سازی، تمام توان و امکانات را برای ایجاد فضایی آرام و سازنده در جهت توسعه هرچه بیشتر مازندران به کار بگیریم.

یونسی رستمی در پایان با عذرخواهی از مردم بابت کاستی‌های احتمالی، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، شاهد آینده‌ای روشن‌تر برای استان مازندران باشیم.