سخنگوی دیوان محاسبات کشور با اشاره به شکل‌گیری صف‌های غیرمتعارف خودرو‌ها در برخی جایگاه‌های سوخت گفت:با این حال افزایش مصرف مسئله‌ای جدی و ساختاری است که دستگاه‌های مسئول باید از قبل برای آن چاره‌اندیشی می‌کردند و دیوان محاسبات نیز در همین چارچوب به ترک‌فعل‌های احتمالی ورود کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی دیوان محاسبات کشور با اشاره به شکل‌گیری صف‌های غیرمتعارف خودرو‌ها در برخی جایگاه‌های سوخت گفت: با وجود افزایش مصرف بنزین در روز‌های اخیر، در شرایط فعلی کمبودی در ذخایر قابل عرضه وجود ندارد و مردم نباید نگران تأمین سوخت مورد نیاز خود باشند؛ با این حال رشد مصرف مسئله‌ای جدی و ساختاری است که دستگاه‌های مسئول باید از قبل برای آن چاره‌اندیشی می‌کردند و دیوان محاسبات نیز در همین چارچوب به ترک‌فعل‌های احتمالی ورود کرده است.

سید نظام‌الدین موسوی اظهار کرد: وضعیت فعلی مصرف بنزین باید از دو منظر بررسی شود؛ نخست، افزایش واقعی مصرف و دوم، فضایی که بر اثر برخی اظهارنظر‌های متناقض و اطلاع‌رسانی‌های غیرشفاف درباره قیمت و نحوه عرضه بنزین شکل گرفته است.

وی افزود: افزایش مصرف در این مقطع از سال به دلیل سفر‌های تابستانی قابل پیش‌بینی بود، اما میزان افزایش مصرف در روز‌های اخیر قابل توجه است. مصرف بنزین در تهران که در شرایط معمول حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز بوده، در یکی از روز‌های اخیر به حدود ۲۶ میلیون لیتر رسیده است.

موسوی ادامه داد: میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳۱ میلیون لیتر بوده، اما در روز‌های اخیر به حدود ۱۵۰ میلیون لیتر و حتی بالاتر رسیده است؛ بنابراین افزایش مصرف یک واقعیت است، اما باید میان «افزایش مصرف»، «ناترازی تولید و مصرف» و «کمبود بنزین قابل عرضه» تفاوت قائل شد.

سخنگوی دیوان محاسبات تأکید کرد: در شرایط فعلی ذخایر قابل عرضه بنزین در وضعیتی نیست که مردم را نگران کند و دلیلی برای اضطراب در تأمین سوخت وجود ندارد. مردم باید در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند و از مصرف غیرضروری بپرهیزند، اما مراجعه غیرضروری یا ذخیره‌سازی بنزین ضرورتی ندارد و افزایش مراجعه همزمان به جایگاه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری صف و اختلال در عرضه منجر شود.

اظهارات متناقض درباره قیمت بنزین به التهاب دامن زد

وی افزود: انتشار اخبار متفاوت درباره قیمت بنزین و اجرای طرح‌های جدید و سپس تکذیب یا توقف آنها، طبیعی است که نگرانی مردم نسبت به آینده را افزایش دهد.

سخنگوی دیوان محاسبات با اشاره به اجرای طرح عرضه بنزین در کرمان اظهار کرد: این موضوع حساسیت افکار عمومی نسبت به قیمت بنزین را افزایش داد. البته اجرای یک طرح در یک استان به معنای تصمیم قطعی برای تغییر قیمت در سراسر کشور نیست، اما این تجربه نشان داد در موضوعاتی که مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارد، تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی باید هماهنگ، شفاف و مبتنی بر اطلاعات دقیق باشد.

ناترازی بنزین یک‌شبه ایجاد نشده است

موسوی با بیان اینکه ناترازی بنزین مسئله‌ای یک‌شبه نیست، گفت: رشد مصرف، ناکافی بودن اقدامات مدیریت مصرف، تأخیر در اجرای برخی تکالیف قانونی، الگوی مصرف خودروها، بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ظرفیت تولید از عوامل مؤثر در شکل‌گیری ناترازی انرژی هستند.

وی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: قانون‌گذار برای مدیریت و کاهش شدت انرژی و مدیریت ناترازی تکالیفی تعیین کرده و دولت مکلف شده است برای ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را ایجاد کند. در این ماده برای رفع ناترازی بنزین، تنوع‌بخشی به سبد سوختی و اجرای تکالیف مرتبط با حمل‌ونقل نیز وظایفی پیش‌بینی شده است.

موسوی ادامه داد: دیوان محاسبات از چندی قبل بررسی میزان اجرای این تکالیف را در دستور کار قرار داده است. اگر دستگاهی بدون عذر موجه از اجرای وظیفه قانونی خودداری کرده باشد، علت و مسئولیت آن باید مشخص شود.

دیوان محاسبات به ترک‌فعل‌های احتمالی ورود کرده است

سخنگوی دیوان محاسبات کشور گفت: دستگاه‌های مسئول در سال‌های گذشته وظایفی برای مدیریت مصرف، بهینه‌سازی انرژی، پایش مصرف و جلوگیری از تشدید ناترازی داشته‌اند و دیوان محاسبات به ترک‌فعل‌های احتمالی ورود کرده و در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده است.

وی افزود: اگر تکلیف قانونی وجود داشته و دستگاه مسئول بدون عذر موجه از اجرای آن خودداری کرده باشد، موضوع در فرآیند‌های نظارتی دیوان بررسی و در صورت احراز، از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.

نمی‌توان ناترازی بنزین را صرفاً به قاچاق نسبت داد

موسوی با اشاره به قاچاق سوخت گفت: قاچاق سوخت مسئله‌ای جدی است، اما باید درباره سهم آن در ناترازی بنزین دقیق و مبتنی بر آمار صحبت کرد. سهم بنزین از قاچاق فرآورده‌های سوختی بسیار ناچیز است و نمی‌توان ناترازی بنزین را صرفاً با قاچاق توضیح داد.

وی افزود: رشد مصرف، الگوی مصرف، بهره‌وری خودروها، وضعیت ناوگان حمل‌ونقل، ظرفیت تولید، مدیریت تقاضا، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اجرای تکالیف قانونی نیز در این مسئله مؤثر هستند.

موسوی گفت: دیوان محاسبات از دستگاه‌های مسئول درباره قاچاق سوخت گزارش خواسته و اطلاعات و عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط را بررسی می‌کند. همچنین برخی ادعا‌های مطرح‌شده درباره میزان قاچاق و آثار آن بر مصرف داخلی در حال صحت‌سنجی است و تا تکمیل بررسی‌ها نمی‌توان هر ادعایی را واقعیت قطعی دانست.

سخنگوی دیوان محاسبات در پایان تأکید کرد: مردم باید در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند، اما در شرایط فعلی دلیلی برای نگرانی از بابت تمام شدن یا کمبود قابل توجه بنزین قابل عرضه وجود ندارد. اکنون باید به جای تصمیم‌های مقطعی، برنامه‌ای منسجم و قابل سنجش برای مدیریت مصرف و رفع ناترازی اجرا شود و ریشه‌های شکل‌گیری ناترازی شناسایی و از تکرار شرایط مشابه جلوگیری شود.