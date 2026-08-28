رئیس مرکز بهداشت آبادان از کشف و توقیف ۳۲۳ لیتر انواع عرقیات تاریخ مصرف گذشته و فاقد مشخصات معتبر بهداشتی در یکی از عطاری‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ روح الله شکری گفت: در جریان بازدید کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهر آبادان، بیش از ۳۲۰ لیتر عرقیات فاقد قابلیت مصرف انسانی کشف و توقیف شد.

وی افزود: در این بازدید، تاریخ تولید و انقضا و سایر مشخصات بهداشتی کالاها از جمله نشان سیب سلامت با دقت بررسی شد که در یکی از عطاری‌ها، ۳۲۳ لیتر انواع عرقیات تاریخ مصرف گذشته و فاقد مشخصات معتبر بهداشتی کشف و از چرخه مصرف خارج شد.

رئیس مرکز بهداشت آبادان گفت: پس از جمع‌آوری و خارج کردن اقلام مذکور از چرخه مصرف انسانی، پرونده تخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

شکری با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات بهداشتی از سوی متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ادامه داد: متصدیان این مراکز باید با توجه به آموزش‌های ارائه‌شده و اخطاریه‌های کارشناسان بهداشت محیط، نسبت به رعایت الزامات بهداشت فردی، مواد غذایی، ابزار و تجهیزات و وضعیت ساختمان اهتمام جدی داشته باشند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را به صورت ۲۴ ساعته از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند یا با مراجعه حضوری به مرکز بهداشت، موضوع را اطلاع دهند.

رئیس مرکز بهداشت آبادان تأکید کرد: با متخلفان حوزه بهداشت بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار دارند.