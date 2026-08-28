کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با تقویت باد‌های ۱۲۰ روزه بخصوص از فردا هفتم شهریور تا صبح سه شنبه ۱۰ شهریور وزش باد‌های شدید تا خیلی شدید و گرد و خاک در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی به تدریج با تقویت باد‌های ۱۲۰ روزه به خصوص از فردا ۷ شهریور تا صبح سه شنبه وزش باد‌های شدید تا خیلی شدید و گرد و خاک بیشتر در نیمه شرقی استان را پیش بینی می‌کنیم که این وزش باد‌ها می‌توانند باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا هم در مناطق مستعد از جمله نوار شرقی استان شود.

لطفی افزود: همچنین برای مرز شرقی احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت به خصوص در روز‌های یکشنبه و دوشنبه وجود دارد.

به گفته وی در این خصوص هشدار سطح زرد صادر شده که سطح هشدار برای مرز شرقی استان نارنجی است.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته دهسلم، طبس و بندان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شدند.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۳ و ۳۵ درجه سلسیوس ثبت شد.