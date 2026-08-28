پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان: تاکنون ۷۵ درصد مطالبات گندمکاران استان به میزان ۳۴ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و تسویه ۱۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیازمند پیگیری ویژه بانک مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛سیدمحمدرضا موالیزاده با اشاره به جایگاه خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: خوزستان همچنان یکی از تأمینکنندگان اصلی امنیت غذایی کشور است و گندم مورد نیاز حدود ۱۴ میلیون نفر را تولید میکند.
وی افزود: خوزستان در تولید دانههای روغنی از جمله کلزا، ذرت دانهای و آفتابگردان نیز رتبه دوم کشور را دارد و برنامهریزیها برای افزایش تولید در این بخش ادامه دارد.
استاندار خوزستان با اشاره به مطالبات گندمکاران استان بیان کرد: تاکنون ۷۵ درصد مطالبات گندمکاران معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
موالیزاده با اشاره به انتظار طولانیمدت کشاورزان برای دریافت مطالبات خود گفت: پرداخت و تسویه ۱۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده خرید تضمینی گندم نیازمند مداخله و پیگیری ویژه بانک مرکزی است و باید هرچه سریعتر کشاورزان خوزستانی از این بلاتکلیفی خارج شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرحهای هفته دولت در خوزستان گفت: در هفته دولت یک هزار و ۶۲۴ طرح در بخشهای مختلف با اعتباری بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
استاندار خوزستان همچنین با اشاره به جایگاه ممتاز استان در زمینه سرمایهگذاری افزود: از محل تسهیلات سفر رئیسجمهور، ۲۸ هزار میلیارد ریال برای روانسازی فعالیت شهرکهای صنفی پرداخت شده است.
موالیزاده حمایت از صنایع کوچک و متوسط را از سیاستهای راهبردی استان دانست و گفت: هدف از این حمایتها ایجاد اشتغال بیشتر و تقویت فعالیتهای اقتصادی در نقاط مختلف خوزستان است.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن شهرستانها ادامه داد: تلاش شده است فعالیتهای اقتصادی تنها در اهواز متمرکز نباشد و صنایع کوچک به شهرستانها هدایت شوند تا زمینه ایجاد اشتغال پایدار در همه نقاط استان فراهم شود.
استاندار خوزستان همچنین با تأکید بر ضرورت انعکاس اقدامات دولت برای مردم گفت: فعالیتها و اقدامات دولت باید به نظر مردم برسد، چراکه مردم ولینعمتان ما هستند و مسئولان زمانی توفیق خواهند داشت که به صورت واقعی، خالصانه و صادقانه در خدمت مردم باشند.
موالیزاده بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی نیز تأکید کرد و گفت: اتحاد، همدلی و یکپارچگی باید در کشور حفظ شود.