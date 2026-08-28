نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، به جنگ اقتصادی روی آورده است در این شرایط، وظیفه مسئولان ومردم برای همدلی و خدمت‌رسانی مضاعف بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، امروز در خطبه‌های نماز جمعه با هشدار نسبت به تغییر راهبرد دشمنان، اعلام کرد که آنان پس از ناکامی در میدان نظامی، اکنون با تشدید فشار‌های اقتصادی و معیشتی درصدد کاهش تاب‌آوری و ایجاد نارضایتی در جامعه هستند و در این شرایط، وظیفه مسئولان و آحاد مردم برای همدلی و خدمت‌رسانی مضاعف بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی با تأکید بر این که جایگاه‌های مدیریتی زودگذر بوده و اعتبار آنها برای همیشه باقی نمی‌ماند، خطاب به مدیران اجرایی تصریح کرد: ممکن است فردی امروز رئیس‌جمهور، وزیر یا استاندار باشد، اما این میز و اختیار دائمی نیست؛ از این‌رو باید این فرصت ارزشمند را برای گره‌گشایی از زندگی مردم غنیمت شمرد و بدانیم که فقط آثار خدمت صادقانه و حل مشکلات معیشتی مردم است که ماندگار خواهد بود.

امام جمعه ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در مرز‌های بین‌المللی و منطقه آزاد ماکو، خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی در شرایط جنگ اقتصادی می‌تواند با بهره‌گیری از موقعیت تجاری، تولیدی و کشاورزی خود، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های کشور ایفا کند؛ اما تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی و اصناف برای شکوفایی این استعدادهاست.

قریشی در ادامه با تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب درباره اولویت‌بندی مسائل عام‌المنفعه، یادآور شد: حوزه‌های بهداشت، فرهنگ، امنیت و معیشت باید در صدر برنامه‌های مسئولان قرار گیرد و هر گونه طرح عمرانی یا اقتصادی بدون توجه به پیوست فرهنگی، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی به ویژه نسبت به کاربری سواحل دریاچه ارومیه هشدار داد و گفت: نباید اجازه دهیم این ظرفیت گردشگری به بستری برای ترویج رفتار‌های خلاف ارزش‌های دینی و فرهنگی تبدیل شود.