پخش زنده
امروز: -
وزارت امور خارجه هشدار داد مشارکت در اجرای تحریمهای یک جانبه علیه ملت ایران به منزله همدستی با تحمیل اراده به دولتهای مستقل و اخلال در روابط اقتصادی مشروع آنان است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور خارجه در بیانیه ای به کارگیری تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران را نمونه ای از تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت توصیف و اعلام کرد: بی تفاوتی نظام ملل متحد در قبال این گونه اقدامات غیرقانونی، عامل شکل گیری شدیدترین جنایات بین المللی و به خطر افتادن نظم منطقه ای و جهانی و تمدن بشری است.
در این بیانیه آمده است: سوء استفاده آمریکا از اهرم دلار به عنوان ابزاری برای ارعاب سایر کشورها برای وادار کردن آنها به پیروی از سیاستهای مداخلهجویانه این کشور، در ارتباط با ایران نقض حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد است.
وزارت امور خارجه تأکید کرده همه کشورها موظف به خودداری از اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران هستند.