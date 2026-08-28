نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی هفته دولت را فرصت مناسبی برای مسئولان دانست تا با الگوگرفتن از سیره شهیدان رجایی و باهنر، خدمت به مردم و صیانت از منافع ملی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.

هفته دولت، فرصت الگوگرفتن از سیره شهیدان رجایی و باهنر برای خدمت به مردم و صیانت از منافع ملی

هفته دولت، فرصت الگوگرفتن از سیره شهیدان رجایی و باهنر برای خدمت به مردم و صیانت از منافع ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی در نماز عبادی سیاسی جمعه شهر اراک گفت: هفته دولت فرصت مناسبی است برای بازخوانی سیره شهیدان رجایی و باهنر برای خدمت به مردم و صیانت از منافع ملی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.

آیت‌الله دری با بیان این که شهیدان رجایی و باهنر برای همه مدیران و مسئولان نظام اسلامی الگو هستند، افزود: داشتن مسئولیت، فرصتی برای خدمتگزاری است و هرچه در اختیار مسئولان قرار دارد، امانتی برای خدمت به ملت و اعتلای کشور است.

امام جمعه اراک، شرایط امروز جامعه را بیش از هر زمان دیگری نیازمند روحیه جهادی، کار و تلاش، همدلی و پرهیز از حاشیه‌ها دانست و از همه دستگاه‌ها خواست: با جدیت بیشتری برای حل مشکلات مردم، افزایش تولید، رونق اقتصادی و ایجاد امید در جامعه تلاش کنند.

ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمنان در طول سال‌های گذشته، موضوعی بود که خطیب جمعه با اشاره به آن، افزود: مردم پای استقلال، عزت و منافع ملی ایستاده‌ و با هیچ قدرتی بر سر اصول اساسی کشور معامله نمی‌کنند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی در بخش دیگر از خطبه‌ها با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع) گفت: وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) محور وحدت همه مسلمانان است و امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و انسجام نیاز دارد.