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دیوارنگاره فاخر «مبل، منبت و انگور» در ملایر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهردار ملایر این اثر را تلفیقی از دو برند جهانی شهرستان دانست و آن را گامی در جهت تقویت هویت فرهنگی و توسعه گردشگری منطقه برشمرد.
وی افزود: این اثر هنری که با اعتبار ۵۰ میلیارد ریالی اجرا شده، روایت برداشت انگور تا تبدیل به فرآوردههایی، چون کشمش و شیره را در کنار فرآیند تبدیل درخت به منبت و مبل به تصویر کشیده است.
شهردار ملایر تأکید کرد که این دیوارنگاره میتواند به جاذبهای گردشگری بدل شود و خواستار تداوم چنین اقداماتی شد.
ملایر به عنوان «شهر جهانی مبل و منبت» در یونسکو ثبت شده و انگور و فرآوردههای آن نیز دومین برند جهانی این شهرستان محسوب میشود. این رونمایی در راستای معرفی همزمان جاذبههای تاریخی، فرهنگی و هنری و تقویت برند گردشگری ملایر انجام شده است.