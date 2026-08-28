جشن هفته وحدت با حضور گسترده مردم و علمای اهل سنت و شیعه در مسجد امام حسین (ع) بندرکلاهی بخش تیاب شهرستان میناب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه میناب گفت: دشمنان همواره در تلاش برای نابودی اسلام بودند ولی ناکام ماندند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری افزود: اسلام، دین محبت و مهربانی است و مردم در هرجایی از دنیا با شنیدن از دین اسلام شیفته آن می‌شوند.

این مراسم با مولودی خوانی برادران اهل سنت و سردادن شعار‌های الله و اکبر، مرگ بر آمریکا و اسرائیل همراه بود.

در پایان از خانواده‌های سه شهید دانش آموز و سه شهید صیاد بندر کلاهی قدردانی شد.

شهرستان میناب بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که از این شمار بیش از ۳۰ هزار نفر اهل سنت هستند.