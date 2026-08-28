امام جمعه گرگان گفت: جمهوری اسلامی ایران بار‌ها نشان داده که با تهدید و فشار از اصول و منافع خود عقب‌نشینی نمی‌کند و آمریکایی‌ها آرزوی تسلیم شدن ایران را به گور خواهند برد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه گرگان، با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، اظهار کرد: آنچه موجب اقتدار و سربلندی امت‌های گذشته شد، وحدت، یکپارچگی، الفت و همدلی بود و در مقابل، اختلاف و تفرقه زمینه‌ساز ضعف و افول آنان شد.

آیت‌الله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره اعمال فشار اقتصادی علیه ایران اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها اگرچه فشار‌هایی را به کشور تحمیل کرده‌اند، اما در این چهار دهه همین تحریم‌ها موجب شده‌اند ایران برای تأمین نیاز‌های خود به توان داخلی تکیه کند و راه‌های تازه‌ای برای مقابله با این فشار‌ها بیابد.

امام‌جمعه گرگان با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر تهدید و فشار دشمن تسلیم نخواهد شد ادامه داد: حتی برخی سیاستمداران آمریکایی نیز درباره امکان تسلیم ایران تردید دارند و معتقدند ایران ظرفیت ایستادگی و پاسخ متقابل را دارد.

آیت‌الله نورمفیدی تصریح کرد: ایمان و اعتقاد مردم اجازه نمی‌دهد کشور در برابر دشمن سر فرود آورد و آمریکایی‌ها آرزوی تسلیم ایران را به گور خواهند برد.