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امام جمعه آبادان بر ضرورت وحدت شیعه و اهل سنت تأکید کرد و گفت: انسجام و همدلی مسلمانان، سد راه توطئههای دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجتالاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبههای نماز جمعه آبادان گفت: دشمنان تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات مذهبی و اجتماعی، اتحاد جامعه اسلامی را تضعیف کنند و در این مسیر از روشهایی مانند جنگ ترکیبی و عملیات رسانهای بهره میگیرند.
وی افزود: دشمن در عرصههای مختلف با شکست مواجه شده و به همین دلیل اکنون به دنبال اجرای طرحهایی برای ایجاد شکاف و اختلاف از درون جامعه است. بنابراین، حفظ انسجام ملی، وحدت و حضور آگاهانه مردم در صحنه، از مهمترین ابزارهای خنثی کردن این توطئهها به شمار میرود.
خطیب جمعه آبادان با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز عنوان کرد: امروز تنگه هرمز در اختیار ماست و دشمن نمیتواند این واقعیت را بپذیرد؛ از این رو باید آمادگی داشت که آنان برای اعمال فشار بیشتر و استفاده از روشهای متفاوت در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
حجتالاسلام غبیشاوی در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر گفت: سال ۱۳۶۰ از مقاطع بسیار پرحادثه تاریخ انقلاب اسلامی بود؛ در یک سو، رژیم بعث جنگی گسترده را به کشور تحمیل کرده بود و در سوی دیگر، عناصر وابسته داخلی با انجام ترورها و به شهادت رساندن یاران امام(ره)، درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی بودند
وی با اشاره به شخصیت شهید رجایی، او را رئیسجمهوری جهادی و الگویی ارزشمند برای مدیران و مسئولان دانست و تصریح کرد: مسئولان امروز بر جایگاههایی تکیه زدهاند که برای حفظ این نظام، خون هزاران شهید پای آن ریخته شده است؛ بنابراین باید عملکرد آنان به گونهای باشد که در برابر شهدا احساس شرمندگی نکنند.
امام جمعه آبادان با اشاره به دشواریهای اقتصادی و فشارهای معیشتی موجود گفت: مردم در شرایط فعلی با مشکلات و فشارهای فراوانی روبهرو هستند و مسئولان وظیفه دارند با روحیهای جهادی، انقلابی و با تلاش مضاعف برای کاهش مشکلات و رفع دغدغههای مردم اقدام کنند.
وی همچنین حضور مردم در عرصههای مختلف را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: مردم تا زمانی که رهبر معظم انقلاب دستور دیگری صادر نکنند، در میدان حضور خواهند داشت و همین حضور همراه با بصیرت و آگاهی، بسیاری از برنامهها و نقشههای دشمن را با شکست مواجه کرده است.
حجتالاسلام غبیشاوی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از حق خود برای انتقام و قصاص چشمپوشی نخواهد کرد، گفت: خون رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان و مردم بیگناه مطالبهای است که ملت ایران آن را دنبال خواهد کرد و در برابر جنایتهای دشمن سکوت نخواهد کرد.
وی در واکنش به برخی مباحث مطرحشده درباره سازش نیز بیان کرد: هنگامی که از سازش سخن گفته میشود، باید مشخص شود سخن از سازش با چه دشمنی است؛ دشمنی که رهبر، دانشمندان و مردم بیگناه ایران را هدف قرار داده و به شهادت رسانده است، نمیتواند طرفی قابل اعتماد برای سازش باشد
وی ادامه داد: اگر قرار بود ملت ایران در برابر دشمن تسلیم شود، اساساً دلیلی برای شکلگیری انقلاب اسلامی وجود نداشت. جمهوری اسلامی ایران امروز به جایگاه عزت و اقتدار رسیده است و طرح موضوع سازش در چنین شرایطی، قابل تأمل و پرسشبرانگیز است.