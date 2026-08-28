به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا عابدینی گفت: در سنین پایین، الگو‌های رفتاری انسان در محیط خانواده شکل می‌گیرد و سبک زندگی و شیوه تربیتی والدین تأثیر بلندمدتی بر رفتار فرزندان دارد؛ بنابراین اگر سبک زندگی سالم و مناسبی در خانواده جاری باشد، فرزندان در آینده آمادگی بیشتری برای مواجهه با مخاطرات محیطی خواهند داشت.

وی با اشاره به نقش خانواده در شناسایی عوامل خطر افزود: فرزندان پس از خروج از خانه ممکن است در محیط اجتماعی، مدرسه و گروه همسالان با عواملی مانند سیگار و مواد مخدر مواجه شوند و خانواده باید درباره این عوامل و تأثیر آنها بر رفتار فرزندان آگاهی داشته باشد.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، ناآگاهی را یکی از مهم‌ترین تهدید‌ها در حوزه اعتیاد دانست و گفت: والدین باید درباره تغییرات رفتاری فرزندان خود حساس باشند؛ اضطراب، کم‌خوابی یا پرخوابی، گوشه‌گیری، فاصله گرفتن از خانواده و تمایل غیرطبیعی به خارج بودن از محیط خانواده، در صورت تکرار، باید برای والدین سؤال‌برانگیز باشد.

عابدینی افزود: گاهی یک علامت کوچک می‌تواند زنگ خطر یک بحران بزرگ باشد و والدین نباید این نشانه‌ها را دست‌کم بگیرند؛ در صورت مشاهده تغییرات مستمر یا غیرطبیعی در رفتار فرزند، مراجعه به مشاور و دریافت راهنمایی تخصصی ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های ستاد برای توانمندسازی خانواده‌ها گفت: یکی از گروه‌های سنی مهم در برنامه‌های پیشگیری، دانش‌آموزان و دانشجویان هستند و ستاد با همکاری وزارت آموزش و پرورش برنامه‌های متنوعی را در این زمینه اجرا می‌کند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: توانمندسازی والدین در قالب برنامه «تکاد» از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش دنبال می‌شود و بخشی از آن به آموزش والدین اختصاص دارد.

عابدینی با تأکید بر ضرورت مشارکت والدین در برنامه‌های آموزشی مدارس گفت: برخی والدین تصور می‌کنند آموزش‌های ارائه‌شده در مدارس برای آنها ضرورت ندارد، در حالی که این برنامه‌ها با هدف صیانت از فرزندان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محیط خانواده طراحی شده است.

وی ادامه داد: حتی والدین تحصیل‌کرده نیز ممکن است نسبت به برخی مسائل و پیامد‌های اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی آگاهی کافی نداشته باشند و نباید تصور کنند که این آموزش‌ها برای آنها کاربردی ندارد.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین از راه‌اندازی حدود چهار هزار کانون یاریگران زندگی طی دو تا سه سال اخیر در مدارس مختلف و به‌ویژه محیط‌های پرخطر خبر داد و گفت: این کانون‌ها بستری برای ارتباط دانش‌آموزان با مشاوران هستند و در آنها ارزیابی، آموزش فردی و جمعی، غربالگری و ارجاع دانش‌آموزان در معرض خطر انجام می‌شود.

عابدینی خاطرنشان کرد: در صورت شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر، مشاوران می‌توانند خانواده‌ها را در جریان قرار دهند و مسیر دریافت خدمات تخصصی و حمایتی را برای آنها فراهم کنند.

وی با تأکید بر اینکه والدین نباید درباره مصونیت فرزندان خود اطمینان بیش از حد داشته باشند، گفت: پیشگیری نیازمند آگاهی مستمر و مشارکت خانواده‌هاست و والدین باید آموزش‌های ارائه‌شده از سوی مدارس و مشاوران را جدی بگیرند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: هدف از این برنامه‌ها ایجاد ترس در خانواده‌ها نیست، بلکه افزایش آگاهی و توانمندسازی آنها برای شناسایی به‌موقع عوامل خطر و صیانت از سلامت و آینده فرزندان است.