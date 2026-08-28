استاندار اردبیل گفت: مطابق ارزیابی وزارت کشور و مکاتبه رسمی وزیر با رئیس‌جمهور، استان اردبیل در هفته دولت امسال از نظر حجم سرمایه‌گذاری طرح‌های قابل افتتاحِ بخش خصوصی، رتبه سوم کشور را به دست آورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه در آیین افتتاح طرح‌های اقتصادی استان در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل گفت: طبق این ارزیابی، هزار و ۵۲۲ طرح با حجم سرمایه‌گذاری ۳۵۴ هزار میلیارد ریال هزینه در استان‌ها آماده بهره‌برداری بود که بر اساس حجم سرمایه‌گذاری انجام شده طرح‌های قابل افتتاح، استان اردبیل با ۲۲۰ هزار میلیارد ریال در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.

وی افزود: ۵۱ طرح در حوزه صنعت و معدن و ۷۱ طرح اقتصادی هم با سرمایه‌گذاری بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در هفته دولت وارد مرحله اجرایی می‌شود.

استاندار اردبیل تکمیل زنجیره‌های ارزش را از اولویت‌های اقتصادی استان دانست و ادامه داد: زنجیره ارزش مصنوعات چوبی، نساجی، فولاد و پروتئین سفید در استان در حال تکمیل است.

وی گفت: با بهره‌برداری و راه‌اندازی کارخانه آهن اسفنجی، زنجیره ارزش فولاد استان تکمیل، و در حوزه نساجی هم تکمیل مسیرِ تولید پنبه تا محصولات نساجی دنبال می‌شود.