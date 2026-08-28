پخش زنده
امروز: -
استاندار اردبیل گفت: مطابق ارزیابی وزارت کشور و مکاتبه رسمی وزیر با رئیسجمهور، استان اردبیل در هفته دولت امسال از نظر حجم سرمایهگذاری طرحهای قابل افتتاحِ بخش خصوصی، رتبه سوم کشور را به دست آورده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه در آیین افتتاح طرحهای اقتصادی استان در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل گفت: طبق این ارزیابی، هزار و ۵۲۲ طرح با حجم سرمایهگذاری ۳۵۴ هزار میلیارد ریال هزینه در استانها آماده بهرهبرداری بود که بر اساس حجم سرمایهگذاری انجام شده طرحهای قابل افتتاح، استان اردبیل با ۲۲۰ هزار میلیارد ریال در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.