به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ترجمه مبسوط قرآن کریم، تلاشی برای فهم آسان‌تر و عمیق‌تر آیات الهی است که ترجمه آن بیش از پنج سال زمان برده است و به گفته دست‌اندرکاران این کتاب ، می‌تواند گامی در مسیر گسترش فرهنگ قرآن‌خوانی، قرآن‌فهمی و در نهایت عمل به آموزه‌های قرآن باشد.

در این مراسم آیت‌الله موسوی اصفهانی با تبریک این اثر قرآنی، بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآن و تشویق جوانان به فراگیری علوم دینی تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها و افراد اثرگذار باید جوانانی را که استعداد و علاقه دارند، به تحصیل علوم حوزوی و خدمت به دین تشویق کنند.

وی با اشاره به اهمیت انس با قرآن افزود: خواندن، حفظ، ترجمه و تفسیر قرآن ارزشمند است، اما سعادت واقعی در تمسک به قرآن و عمل به آموزه‌های آن است. وی همچنین بر ضرورت آشنایی نسل جوان با معارف قرآن و توجه خانواده‌ها به آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی تأکید کرد.

در پایان از خانواده های قرآنی فعال با اهدا هدایایی تجلیل شد .