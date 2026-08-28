پخش زنده
امروز: -
کتاب « ذکر حکیم » ترجمه مبسوط قرآن کریم به همت حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا صفوی یکی از مترجمان قرآن کریم ، در مراسمی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ترجمه مبسوط قرآن کریم، تلاشی برای فهم آسانتر و عمیقتر آیات الهی است که ترجمه آن بیش از پنج سال زمان برده است و به گفته دستاندرکاران این کتاب ، میتواند گامی در مسیر گسترش فرهنگ قرآنخوانی، قرآنفهمی و در نهایت عمل به آموزههای قرآن باشد.
در این مراسم آیتالله موسوی اصفهانی با تبریک این اثر قرآنی، بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآن و تشویق جوانان به فراگیری علوم دینی تأکید کرد و گفت: خانوادهها و افراد اثرگذار باید جوانانی را که استعداد و علاقه دارند، به تحصیل علوم حوزوی و خدمت به دین تشویق کنند.
وی با اشاره به اهمیت انس با قرآن افزود: خواندن، حفظ، ترجمه و تفسیر قرآن ارزشمند است، اما سعادت واقعی در تمسک به قرآن و عمل به آموزههای آن است. وی همچنین بر ضرورت آشنایی نسل جوان با معارف قرآن و توجه خانوادهها به آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی تأکید کرد.
در پایان از خانواده های قرآنی فعال با اهدا هدایایی تجلیل شد .